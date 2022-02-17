Россия - одна из основных угроз: Зеленский утвердил стратегию госбезопасности Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №56/2022, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о стратегии обеспечения государственной безопасности Украины.

Документ определяет реальные и потенциальные угрозы госбезопасности Украины:

олигархические круги, которые контролируют стратегические объекты и отрасли экономики;

спецслужбы "некоторых стран", которые проводят подрывную деятельность против Украины;

попытки отдельных стран повлиять на настроения нацменьшинств;

подрывная деятельность некоторых государства, направленная на "подпитку сепаратистских настроений";

компрометирующие действия России против Украины.

"Россия для реализации своих стратегических целей в Украине, в том числе компрометирования ее государственности, продолжает гибридную войну, системно применяет политические, экономические, информационно-психологические и другие средства, кибератаки", — сказано в тексте стратегии.

Отдельным пунктом выделен низкий уровень благосостояния населения. Эта угроза, как отмечено в документе, снижает доверие к государству, провоцирует насилие к разным формам социальной агрессии.

По мнению СНБО и президента, деструктивные силы манипулируют украинцами с низкими доходами для дестабилизации общественно-политической обстановки в Украине и ее отдельных регионах.

"Особенно опасно укоренение радикальных общественных настроений, которые являются основой для политического насилия и сепаратизма, деятельности незаконных вооруженных формирований, распространения терроризма", — указано в документе.

Отметим, ранее Зеленский заявлял, что с Украиной "системно ведут войну на всех фронтах". Под этой фразой гарант имел ввиду увеличение военного контингента России на границах с Украиной и сообщения западных лидеров и СМИ о возможном вторжении РФ в ближайшие дни.

Основой для таких заявлений, в том числе, были новости издания The Guardian, которое со ссылкой на дипломатические источники сообщало, что президент США Джозеф Байден передал лидерам стран Евросоюза и другим союзникам информацию о вероятности начала полномасштабных военных действий между Украиной и РФ именно 16 февраля.

Однако, как сообщил министр обороны Украины Алексей Резников, цифры и сводки на утро 16 февраля полностью соответствуют прогнозам ВСУ и не содержат ничего неожиданного.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что армия Российской Федерации продолжает проводить военные учения, которые в том числе затрагиваю флот. При этом РФ начинает возвращать подразделения Западного и Южного военных округов в пункты базирования. Эта информация снизила уровень напряжения в обществе.

Однако Зеленский заявил, что пока не может говорить об отводе российских войск от границ с Украиной.