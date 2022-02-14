"Сейчас не 2014-й": МВД пообещало расстреливать всех "гиркиных" при попытке захвата админзданий

Министр внутренних дел Денис Монастырский заявляет, что силы МВД без предупреждения будут расстреливать людей, которые будут захватывать административные здания, если посчитают такие действия проявлением сепаратистских движений. Об этом он сказал в обращении, опубликованном пресс-службой ведомства.

Чиновник заверил, что 300 тысяч полицейских, нацгвардейцев, пограничников и спасателей ежедневно несут службу по защите внутренней безопасности Украины.

"Несмотря на какие-либо заявления о возможных агрессивных действиях со стороны Российской Федерации, никто не паникует и не боится! Каждый просто выполняет свою работу для покоя украинцев. Мы верим в наши Вооруженные Силы! Они вместе с дипломатами и разведчиками обеспечивают внешнюю безопасность Украины", — отметил он.

По словам Монастырского, МВД в свою очередь не допустит никаких сепаратистских проявлений наподобие тех, что наблюдались весной 2014 года в Харькове, Луганске и Донецке.

"Повторение Славянска мы тоже не допустим! Если какой-то "гиркин" попытается захватить админздания, он будет расстрелян нашим спецназом без предупреждения и каких-либо колебаний!" — подчеркнул министр.

Он призвал граждан не паниковать и сохранять спокойствие, поскольку "сейчас не 2014 год, Украина стала сильнее и организованнее". По словам главы МВД, сейчас каждый на своем месте должен выполнять свою ежедневную работу, чтобы функционировали школы, больницы, детские сады и предприятия.

Напомним, что вооруженный конфликт в Донецкой области начался в апреле 2014 года с захвата административных зданий в Славянске вооруженными людьми под руководством гражданина России Игоря Гиркина (Стрелкова), до этого участвовавшего в нескольких войнах. После проведения в мае так называемого "референдума о самоопределении Донецкой Народной Республики" Гиркин в течение трех месяцев, до середины августа 2014 года, возглавлял "Министерство обороны ДНР".

Именно в этот период произошло сбитие силами "ДНР" пассажирского самолета компании Malaysia Airlines, приведшее к гибели всех находившихся на борту 298 человек и дальнейшему запрету полетов над Донбассом.

Однако незадолго до этого противостояние в Славянске между украинскими силовиками и боевиками Гиркина прекратилось: в ночь на 5 июля последние покинули город, эвакуировавшись в Донецк, после чего Славянск вернулся под украинский контроль.