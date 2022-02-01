Суд арестовал бывшего полковника полиции Голубана, подозреваемого в организации массовой провокации возле Офиса президента

Печерский суд Киева арестовал на два месяца без возможности внесения залога двух граждан, которых подозревают в организации массовых беспорядков возле Офиса президента Украины. Среди взятых под стражу — бывший полковник полиции Юрий Голубан. Об этом сообщает hromadske.

Следствие установило, что Голубан планировал провести под Офисом президента массовую акцию против повышения тарифов. Она должна была сопровождаться насилием по отношению к правоохранителям. В частности, якобы были заготовлены бутафорская кровь и подставные медики.

Прокуроры просили взять Голубана под стражу из-за рисков побега подозреваемого, давления на свидетелей и уничтожения либо искажения вещественных доказательств.

По данным следствия, организаторы планировали привлечь до 5 тысяч человек, из которых 1,5 тысячи ㅡ "титушки". Их задачей было устроить драки с правоохранителями. Участникам акции должны были заплатить.

Следствие считает, что целью была дестабилизация ситуации в Украине.

"Это ничтожное обвинение. В видео все вырвано из контекста провокаторами. Если посмотреть все видео, там четко слышно, что я не причастен к тому, в чем меня пытаются обвинить", — заявил Голубан.

Підозрюваний в організації масових заворушень Юрій Голубан заявив про провокацію і «вирвані з контексту слова». Суд взяв його під варту без можливості внесення застави pic.twitter.com/LwmiYgzO9a — hromadske (@HromadskeUA) February 1, 2022

Напомним, правоохранительные органы задержали группу лиц, которые спланировали организацию массовых беспорядков в Киеве. Одно из основных доказательств организации массовых беспорядков, которое показали во время брифинга, — видео, на котором один из предполагаемых организаторов акций протеста обсуждает их детали с одним из вероятных участников проплаченных митингов.

В числе задержанных бывший полковник полиции Юрий Голубан, которого подозревают в связях с террористами "Л/ДНР". Его уже обвиняли в государственной измене из-за связей с террористами на Донбассе, при этом министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что не знает, почему в той истории "так и не поставили точку".