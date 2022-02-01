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Политика
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Суд арестовал бывшего полковника полиции Голубана, подозреваемого в организации массовой провокации возле Офиса президента

голубан акция
Бывший полковник полиции Юрий Голубан. Скриншот видео hromadske

Печерский суд Киева арестовал на два месяца без возможности внесения залога двух граждан, которых подозревают в организации массовых беспорядков возле Офиса президента Украины. Среди взятых под стражу — бывший полковник полиции Юрий Голубан. Об этом сообщает hromadske.

Следствие установило, что Голубан планировал провести под Офисом президента массовую акцию против повышения тарифов. Она должна была сопровождаться насилием по отношению к правоохранителям. В частности, якобы были заготовлены бутафорская кровь и подставные медики.

Прокуроры просили взять Голубана под стражу из-за рисков побега подозреваемого, давления на свидетелей и уничтожения либо искажения вещественных доказательств.

По данным следствия, организаторы планировали привлечь до 5 тысяч человек, из которых 1,5 тысячи "титушки". Их задачей было устроить драки с правоохранителями. Участникам акции должны были заплатить.

Следствие считает, что целью была дестабилизация ситуации в Украине.

"Это ничтожное обвинение. В видео все вырвано из контекста провокаторами. Если посмотреть все видео, там четко слышно, что я не причастен к тому, в чем меня пытаются обвинить", — заявил Голубан.

Напомним, правоохранительные органы задержали группу лиц, которые спланировали организацию массовых беспорядков в Киеве. Одно из основных доказательств организации массовых беспорядков, которое показали во время брифинга, — видео, на котором один из предполагаемых организаторов акций протеста обсуждает их детали с одним из вероятных участников проплаченных митингов.

В числе задержанных бывший полковник полиции Юрий Голубан, которого подозревают в связях с террористами "Л/ДНР". Его уже обвиняли в государственной измене из-за связей с террористами на Донбассе, при этом министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что не знает, почему в той истории "так и не поставили точку".

Автор:
Сергей Горелов