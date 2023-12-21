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Суд ЄС зняв санкції з Януковича та його сина
Європейський суд юстиції ухвалив виключити екс-президента України Віктора Януковича та його сина Олександра із санкційного переліку ЄС, куди вони потрапили у зв'язку зі звинуваченнями у корупції за часів президентства в Україні.
Про це пише Euronews.
Зазначається, що Рада ЄС, до складу якої входять країни-члени, «зробила помилку в оцінці», коли додала імена Януковича та його сина до санкційних списків.
Таке ж рішення ухвалено щодо колишнього генпрокурора України Віктора Пшонки та його сина Артема.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
Як пише видання, адвокати Віктора Януковича відстоювали позицію, що судовий вирок українського суду проти нього за державну зраду був політично мотивованим й процесуально несправедливим, й що він не мав змоги оскаржити іншу корупційну підозру.
Санкції ЄС було запроваджено на підставі кримінальної справи, порушеної проти Януковича в Україні за звинуваченням у розкраданні державних коштів та їх незаконному переміщенні за межі країни.
У постанові суду ЄС йдеться про те, що під час кримінального процесу проти Януковича і Пшонки в Україні не було дотримано право обвинувачених на ефективний судовий захист.
Раніше в прес-службі Януковича повідомили, що Європейський суд виніс уже п'ять рішень про відміну санкцій та визнання їх необґрунтованими, а жодна країна не встановила наявність нібито викрадених політиком бюджетних коштів через які й були запроваджені санкції.
При цьому проти Януковича і його сина зберігаються обмеження в рамках іншого пакета санкцій ЄС. Вони були введені проти них після вторгнення Росії в Україну, з формулюванням "за роль у підриві або представленні загрози територіальній цілісності країни". Це значить, що їм обом досі заборонено володіти активами в Євросоюзі та в'їжджати на його територію.
Зазначимо при цьому, що проти Януковича в Україні ще у січні 2019 року було винесено обвинувальний вирок у справі про державну зраду та підтримку Росії у веденні агресивної війни: експрезиденту дали 13 років тюрми. В жовтні 2020 року це рішення підтвердив Київський апеляційний суд, а у грудні 2021 року - Верховний суд.
Крім того, Янукович заочно заарештований Україною у справі про вбивства людей на Майдані в 2014 році та у згаданій вище справі про дезертирство. У червні 2022 року також було завершено розслідування справи проти експрезидента щодо захоплення ним державної влади: у ній до Януковича застосовано аналогічний запобіжний захід.