Суд ЄС зняв санкції з Януковича та його сина

Європейський суд юстиції ухвалив виключити екс-президента України Віктора Януковича та його сина Олександра із санкційного переліку ЄС, куди вони потрапили у зв'язку зі звинуваченнями у корупції за часів президентства в Україні.

Про це пише Euronews.

Зазначається, що Рада ЄС, до складу якої входять країни-члени, «зробила помилку в оцінці», коли додала імена Януковича та його сина до санкційних списків.

Таке ж рішення ухвалено щодо колишнього генпрокурора України Віктора Пшонки та його сина Артема.

Як пише видання, адвокати Віктора Януковича відстоювали позицію, що судовий вирок українського суду проти нього за державну зраду був політично мотивованим й процесуально несправедливим, й що він не мав змоги оскаржити іншу корупційну підозру.

Санкції ЄС було запроваджено на підставі кримінальної справи, порушеної проти Януковича в Україні за звинуваченням у розкраданні державних коштів та їх незаконному переміщенні за межі країни.

У постанові суду ЄС йдеться про те, що під час кримінального процесу проти Януковича і Пшонки в Україні не було дотримано право обвинувачених на ефективний судовий захист.

Раніше в прес-службі Януковича повідомили, що Європейський суд виніс уже п'ять рішень про відміну санкцій та визнання їх необґрунтованими, а жодна країна не встановила наявність нібито викрадених політиком бюджетних коштів через які й були запроваджені санкції.

При цьому проти Януковича і його сина зберігаються обмеження в рамках іншого пакета санкцій ЄС. Вони були введені проти них після вторгнення Росії в Україну, з формулюванням "за роль у підриві або представленні загрози територіальній цілісності країни". Це значить, що їм обом досі заборонено володіти активами в Євросоюзі та в'їжджати на його територію.

Зазначимо при цьому, що проти Януковича в Україні ще у січні 2019 року було винесено обвинувальний вирок у справі про державну зраду та підтримку Росії у веденні агресивної війни: експрезиденту дали 13 років тюрми. В жовтні 2020 року це рішення підтвердив Київський апеляційний суд, а у грудні 2021 року - Верховний суд.

Крім того, Янукович заочно заарештований Україною у справі про вбивства людей на Майдані в 2014 році та у згаданій вище справі про дезертирство. У червні 2022 року також було завершено розслідування справи проти експрезидента щодо захоплення ним державної влади: у ній до Януковича застосовано аналогічний запобіжний захід.