Суд ЕС снял санкции с Януковича и его сына

Европейский суд юстиции принял решение исключить экс-президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра из санкционного списка ЕС, куда они попали в связи с обвинениями в коррупции во времена президентства в Украине.

Об этом пишет Euronews.

Отмечается, что Совет ЕС, в состав которого входят страны-члены, «совершил ошибку в оценке», когда добавил имена Януковича и его сына в санкционные списки.

Такое же решение было принято в отношении бывшего генпрокурора Украины Виктора Пшонки и его сына Артема.

Как пишет издание, адвокаты Виктора Януковича отстаивали позицию, что судебный приговор украинского суда против него за государственную измену был политически мотивирован и процессуально несправедлив, и что он не мог обжаловать другое коррупционное подозрение.

Санкции ЕС были введены на основании уголовного дела, возбужденного против Януковича в Украине по обвинению в хищении государственных средств и их незаконном перемещении за пределы страны.

В постановлении суда ЕС говорится, что в ходе уголовного процесса против Януковича и Пшонки в Украине не было соблюдено право обвиняемых на эффективную судебную защиту.

Ранее в пресс-службе Януковича сообщили, что Европейский суд вынес уже пять решений об отмене санкций и признании их необоснованными, а ни одна страна не установила наличие якобы похищенных политиком бюджетных средств, из-за которых и были введены санкции.

При этом против Януковича и его сына сохраняются ограничения в рамках другого пакета санкций ЕС. Они были введены против них после вторжения России в Украину с формулировкой "за роль в подрыве или представлении угрозы территориальной целостности страны". Это значит, что им до сих пор запрещено владеть активами в Евросоюзе и въезжать на его территорию.

Отметим, что против Януковича в Украине еще в январе 2019 года был вынесен обвинительный приговор по делу о государственной измене и поддержке России в ведении агрессивной войны: экс-президенту дали 13 лет тюрьмы. В октябре 2020 года это решение подтвердил Киевский апелляционный суд, а в декабре 2021 года – Верховный суд.

Кроме того, Янукович заочно арестован Украиной по делу об убийствах людей на Майдане в 2014 году и в вышеупомянутом деле о дезертирстве. В июне 2022 года также было завершено расследование дела против экс-президента по захвату им государственной власти: в ней к Януковичу применена аналогичная мера пресечения.