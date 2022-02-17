Верховный Суд постановил расторгнуть контракт Витренко с "Нафтогазом"

Верховный Суд удовлетворил кассационную жалобу Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) и восстановил действие предписания НАПК о прекращении контракта с главой НАК “Нафтогаз Украины” Юрием Витренко.

В Верховном суде напомнили, что предписание НАПК является обязательным для исполнения. О результатах его выполнения необходимо проинформировать Нацагентство в течение десяти рабочих дней со дня получения предписания.

Решение вступило в силу 2 февраля и обжалованию не подлежит. Документ опубликован в Едином государственном реестре судебных решений.

Верховный Суд также отказал в удовлетворении заявления Юрия Витренко о принятии мер обеспечения иска по указанному делу.

В документе говорится, что иск не может быть обеспечен способом, фактически подменяющим собой судебное решение по делу и решающим исковые требования к рассмотрению дела по сути судом.

"Учитывая это, суды первой и апелляционной инстанций при принятии обжалуемых решений пришли к ошибочному выводу о принятии мер обеспечения иска", – говорится в документе.

Напомним, 28 апреля 2021 года Кабинет министров уволил предыдущего главу правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева и назначил на этот пост Юрия Витренко.

За день до этого Кабмин уволил членов наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" от государства в лице Юлии Ковалив, Наталии Бойко и Юлии Свириденко вслед за независимыми директорами, которые подали в отставку в начале сентября.

Ранее о своей отставке заявили независимые члены наблюдательного совета "Нафтогаза" Лескуа Бруно Жан Гастон, Людо Ван дер Хейден и председатель наблюдательного совета Споттисвуд Клэр Мэри Джоан.