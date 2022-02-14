Украина созывает встречу с Россией в течение 48 часов, — Кулеба

Украина официально запросила встречу с представителями высшего руководства Российской Федерации и всеми странами-участницами Венского документа ОБСЕ. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Россия не ответила на наш запрос по Венскому документу. Мы делаем следующий шаг. Украина созывает встречу с РФ и всеми государствами-участниками", — написал Кулеба в своем Twitter.

Он подчеркнул, что встреча должна состояться в течение 48 часов, отсчет начат в 20:30 по киевскому времени, 13 февраля.

Украина решительно намерена обсудить с РФ и всеми участниками Венского документа ОБСЕ усиления и перемещения российских войск вдоль украинской границы и во временно оккупированном Крыму.

"Если Россия серьезно относится к своим словам о неделимости безопасности на пространстве ОБСЕ, она должна выполнить свои обязательства по военной прозрачности для снижения напряжения и укрепления безопасности для всех государств-участников", — добавил глава МИД.

В настоящее время Россия еще не ответила на инициативу Украины.

Почему важно провести переговоры с РФ

Россия сосредоточила свои войска возле границы с Украиной. Первые сообщения о скоплении военной техники появились еще в марте 2021 года. Но именно с осени зарубежные СМИ начали активно публиковать информацию об вероятности полномасштабного военного конфликта между Украиной и Россией со ссылкой на разведданные разных стран.

Это вызывает беспокойство не только в мировых лидеров, но и у большого бизнеса, что приводит к оттоку инвестиций.

При этом 13 февраля ситуация вышла на новый уровень - самолет авиакомпании SkyUp, выполнявший рейс по маршруту Фуншал — Борисполь, из-за требований владельца совершил посадку в столице Молдовы Кишиневе. Требование было связано с угрозой военного конфликта.

После этого другие авиаперевозчики начали облетать Украину. В связи с происходящим Кабмин инициировал срочное заседание вечером 13 февраля. По его итогах правительство приняло решение о выделении Мининфраструктуры 16,6 млрд грн из резервного фонда Государственного бюджета Украины для обеспечения безопасности полетов воздушных судов в воздушном пространстве страны.