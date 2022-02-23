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В приграничных районах Украины вели дополнительные ограничения
Дополнительные режимные ограничения временно введены в районах, которые граничат с Россией, Беларусью, оккупированной территорией Украины, а также на примыкающей к морскому побережью территории. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.
Цель ограничений — усиление контроля за соблюдением пограничного режима, предотвращение правонарушений и дестабилизации обстановки на государственной границе.
Запрещены пребывание в пограничных зонах в ночное время, выход из пунктов базирования любых плавсредств. По дорогам, которые ведут к госгранице и отсутствуют в реестре, может передвигаться только транспорт военных и силовых структур, а также агротехника.
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- пребывания иностранцев в пограничной полосе;
- использования радиостанций;
- полетов легкомоторных и беспилотных летательных аппаратов;
- передвижения по берегу или льду пограничных водоемов;
- съемки личного состава и объектов Госпогранслужбы.
Дополнительные режимные ограничения могут отличаться в разных районах и областях, они вводятся приказами пограничных отрядов.
Напомним, Совет национальной безопасности и обороны принял решение о введении на 30 дней чрезвычайного положения на всей территории Украины, кроме Донецкой и Луганской областей. В этих двух областях ЧП действует с 2014 года.
Решение СНБО должна утвердить Верховная Рада. Такую меру хотят предпринять после того, как российский президент Владимир Путин заявил, что РФ рассматривает территорию этих образований в качестве всей территории Донецкой и Луганской областей.