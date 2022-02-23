В приграничных районах Украины вели дополнительные ограничения

Дополнительные режимные ограничения временно введены в районах, которые граничат с Россией, Беларусью, оккупированной территорией Украины, а также на примыкающей к морскому побережью территории. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

Цель ограничений — усиление контроля за соблюдением пограничного режима, предотвращение правонарушений и дестабилизации обстановки на государственной границе.

Запрещены пребывание в пограничных зонах в ночное время, выход из пунктов базирования любых плавсредств. По дорогам, которые ведут к госгранице и отсутствуют в реестре, может передвигаться только транспорт военных и силовых структур, а также агротехника.

Режимные мероприятия касаются также:

пребывания иностранцев в пограничной полосе;

использования радиостанций;

полетов легкомоторных и беспилотных летательных аппаратов;

передвижения по берегу или льду пограничных водоемов;

съемки личного состава и объектов Госпогранслужбы.

Дополнительные режимные ограничения могут отличаться в разных районах и областях, они вводятся приказами пограничных отрядов.

Напомним, Совет национальной безопасности и обороны принял решение о введении на 30 дней чрезвычайного положения на всей территории Украины, кроме Донецкой и Луганской областей. В этих двух областях ЧП действует с 2014 года.

Решение СНБО должна утвердить Верховная Рада. Такую меру хотят предпринять после того, как российский президент Владимир Путин заявил, что РФ рассматривает территорию этих образований в качестве всей территории Донецкой и Луганской областей.