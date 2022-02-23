У прикордонних районах України вели додаткові обмеження

Додаткові режимні обмеження тимчасово введені в районах, що межують з Росією, Білоруссю, окупованою територією України, а також території, що примикає до морського узбережжя. Про це повідомляє Держприкордонслужба України.

Мета обмежень — посилення контролю за дотриманням прикордонного режиму, запобігання правопорушенням та дестабілізації обстановки на державному кордоні.

Заборонено перебування в прикордонних зонах у нічний час, вихід із пунктів базування будь-яких плавзасобів. Дорогами, які ведуть до держкордону і відсутні в реєстрі, може пересуватися лише транспорт військових та силових структур, а також агротехніка.

Режимні заходи стосуються також:

перебування іноземців у прикордонній смузі;

використання радіостанцій;

польотів легкомоторних та безпілотних літальних апаратів;

пересування берегом або льодом прикордонних водойм;

зйомки особового складу та об'єктів Держприкордонслужби.

Додаткові режимні обмеження можуть відрізнятися у різних районах та областях, вони запроваджуються наказами прикордонних загонів.

Нагадаємо, Рада національної безпеки та оборони ухвалила рішення про введення на 30 днів надзвичайного стану на всій території України, крім Донецької та Луганської областей. У цих двох областях НП діє з 2014 року.

Рішення РНБО має затвердити Верховна Рада. Такий захід хочуть вжити після того, як російський президент Володимир Путін заявив, що РФ розглядає територію цих утворень як вся територія Донецької та Луганської областей.