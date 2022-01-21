В Украине будут изымать продукцию с несоответствующей экомаркировкой

В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект, который предусматривает изъятие из обращения продукции с безосновательной экологической маркировкой.

Как заявил на своей странице в Facebook нардеп от фракции "Слуга народа" Александр Мариковский, украинцы должны доверять информации, которая содержится на упаковках продуктов.

"Каждый из нас должен доверять экологической информации о продукте и маркировке, указывающей на то, что изделие можно переработать, или продукт содержит определенный процент вторичного сырья, или продукт соответствует стандарту, определяющему требования ко многим экологическим характеристикам: ресурсосбережение, безопасность, влияние на окружающую среду", – написал Мариковский.

По его словам, законопроект № 6446 предусматривает четкое понимание того, что такое "экологическая маркировка", "экологические декларации" ("экологическая продуктовая декларация", "углеродный след", "водный след"), "экологическая самодекларация"; надлежащее применение средств информирования потребителя; усиление государственного надзора по их применению.

Проект закона, по мнению нардепа, также устраняет недобросовестную конкуренцию на "зеленом" рынке, который уже начал формироваться в Украине согласно стандартам, гармонизированным с международными, внедренными в ЕС и Украине.

Кроме этого, как утверждает парламентарий, проект закона "должен обеспечить правовые основы для изъятия из оборота продукции, в отношении которой применена безосновательная экологическая маркировка и декларации, усилит контроль со стороны государства по недопущению применения недобросовестных экологических маркировок и деклараций, вводящих в заблуждение потребителя, а также будет предотвращать создание дополнительных торговых барьеров, что не нарушит принципы дерегулирования и не создаст коррупционных рисков".

Мариковский считает, что проект закона об экомаркировке поддержит зеленое инновационное развитие малого и среднего предпринимательства.

"Производители продукции, уже отвечающей добровольным экологическим стандартам, будут защищены от недобросовестных конкурентов, будут доверять потребителям и возможность получения государственной поддержки", – пояснил он.

Напомним, 10 декабря 2021 года в Украине был введен в действие закон об ограничении обращения пластиковых пакетов.

Этот закон Верховная Рада Украины приняла во втором чтении 1 июня.

В первом чтении этот законопроект был принят еще 12 ноября 2019 года. Спустя год Рада вместо принятия решила направить его на повторное второе чтение.