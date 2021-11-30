Зеленский назначил Поклада начальником департамента контрразведки СБУ: что о нем известно

Президент Украины Владимир Зеленский продолжает перестановки в руководстве Службы безопасности Украины. Его указом начальником департамента контрразведки СБУ назначен Александр Поклад, сообщает Офис президента.

Об Александре Покладе известно, что он возглавлял 5-е управление департамента контрразведки СБУ.

Сотрудник так называемого "МГБ ДНР" анонимно рассказал в эфире канала "Россия 1", что Александр Поклад якобы был одним из организаторов ликвидации главаря "ДНР" Александра Захарченко. Как известно, Захарченко погиб в Донецке в августе 2018 года при взрыве в ресторане "Сепар".

Ранее Зеленский уволил с должности начальника Департамента контрразведки Службы безопасности Украины генерал-майора Александра Руснака.

Учитывая , что СБУ занялась делом о подготовке государственного переворота в Украине, о которой Зеленский заявил во время пресс-марафона, можно предположить, что в этом расследовании будет задействован и департамент контрразведки СБУ. Ведь в заявлении президента Украины прозвучало, что инициатива осуществления госпереворота исходила из-за границы — от россиян.

Пока следствие не раскрывает никаких подробностей. В СБУ обещают сообщить о ходе расследования позже.

А тем временем в ноябре 2021 года в ведомстве продолжают происходить кадровые изменения. В начале месяца Зеленский своим указом уволил начальника департамента защиты государственности СБУ Александра Куксу.