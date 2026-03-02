Найпопулярніші формати житла у новобудовах у 2026 році — тренди ринку

Сучасний покупець новобудови відрізняється навіть від того, що був 6-7 років тому. Він вже думає про функціональність кожного метра, інфраструктуру комплексу, безпеку двору та можливість швидко заїхати після здачі. Читайте на Delo.ua , які формати житла найбільше затребувані у новобудовах у 2026 році та що варто врахувати, коли плануєте купити квартиру в новобудові.

Смартквартири: максимум функції на мінімумі площі

Смартквартири – один із найстійкіших трендів останніх років. Невеликі за площею, але з максимально продуманим плануванням: без зайвих коридорів, із раціональним використанням кожного метра. Тут не буде нічого зайвого, лише те, що справді потрібно для комфортного життя. Зазвичай, смартквартири у новобудовах обирають кілька категорій покупців:

молоді спеціалісти та студенти, для яких важлива доступна ціна входу;

інвестори, які купують під оренду: компактне житло швидше знаходить орендаря;

люди, які переїхали з інших регіонів і шукають практичне рішення без переплати за зайві метри.

Доступна вартість і висока ліквідність роблять смартквартири одним із найпопулярніших форматів на первинному ринку.

Квартири з відкритим плануванням

Квартири з мінімальною кількістю перегородок – ще один затребуваний формат у сучасних новобудовах. Кухня, вітальня та їдальня об'єднані в єдиний простір, що створює відчуття більшої площі та забезпечує природне освітлення протягом дня.

Такий формат легко адаптувати під власні потреби: зонування змінюється за допомогою меблів або легких перегородок без капітального ремонту. Особливо популярне відкрите планування серед молодих сімей і людей творчих професій, які працюють вдома.

Сімейні квартири: простір і продумана інфраструктура

Для родин з дітьми актуальними залишаються просторі квартири з двома або трьома спальнями. У сучасних новобудовах такі формати доповнюються гардеробними, двома санвузлами, балконами або терасами.

Забудовники дедалі більше уваги приділяють прибудинковій інфраструктурі: закриті двори, дитячі майданчики та зони відпочинку стають стандартом, а не бонусом.

Рішення купити квартиру в новобудові для сім'ї сьогодні часто означає вибір. І зазвичай це означає або вибрати великий комплекс із власною школою та садочком, або камерний проєкт із закритою територією та меншою кількістю сусідів. Обидва формати мають своїх прихильників.

Лофти та дворівневі квартири: для тих, хто цінує індивідуальність

Поціновувачі нестандартних рішень обирають лофти та дворівневі квартири. Високі стелі, панорамні вікна та другий рівень надають житлу характеру і підкреслюють стиль власника. Такі формати частіше зустрічаються в комплексах бізнес-класу і рідко з'являються в масовому сегменті.

Апартаменти з сервісами, як формат для зайнятих

У великих містах набирають популярності апартаменти з готельним сервісом. Консьєрж-служба, фітнес-зал, коворкінг – все це в межах одного комплексу.

Формат орієнтований на людей із насиченим графіком або тих, хто часто подорожує і хоче мінімізувати побутові питання. У новобудовах цього класу керуюча компанія бере на себе більшість питань обслуговування.

Таунхауси та малоповерхове житло

Окремою категорією у складі сучасних комплексів стали таунхауси та малоповерхові будинки. Власний вхід, невелика тераса або дворик, більше приватності, і водночас уся інфраструктура сучасного ЖК поруч.

Такий формат обирають сім'ї, які хочуть жити ближче до природи, але не готові повністю відмовлятися від міських зручностей. Інтерес до цього формату у новобудовах помітно зріс після 2022 року, разом із загальною тенденцією до децентралізації та виїзду за межі великих міст.

Пентхауси та житло з терасами: преміум без компромісів

Для тих, хто шукає максимальний комфорт, забудовники пропонують пентхауси: квартири на верхніх поверхах із великими терасами та панорамними видами.

Простора кухня-вітальня, можливість облаштувати зону відпочинку просто неба та повна відсутність сусідів зверху. Пропозиція в цьому сегменті обмежена, а попит стабільний.

Який формат обрати?

Вибір формату житла залежить насамперед від того, як ви плануєте в ньому жити. Перед тим як купити квартиру в новобудові, варто відповісти на кілька ключових питань:

скільки людей буде мешкати,

чи потрібна окрема зона для роботи вдома,

наскільки важлива прибудинкова інфраструктура?

та який горизонт планування – для себе чи під інвестицію.

Сучасні новобудови пропонують формати на будь-який спосіб життя і бюджет. Головне – чітко визначити власні пріоритети ще до початку пошуку.