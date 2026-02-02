Тренди на ринку житла: чому зростає попит на студії, таунхауси та апартаменти?

Ринок нерухомості 2026 року демонструє помітні зміни в попиті на різні типи житла. Якщо раніше домінували традиційні квартири великої площі, то зараз дедалі більшою популярністю користуються студії, таунхауси та апартаменти. На Delo.ua розбираємося, чому ці формати стали хітом сезону і що це означає для покупців та забудовників.

Студія: компактність як нова норма

Одним із провідних трендів останніх років стало зростання інтересу до студій, тобто квартир без окремих кімнат зі спільною житловою зоною, кухнею та спальнею. Цей формат приваблює одразу кількома перевагами:

вони на 20-30% дешевше за однокімнатну квартиру в тому ж районі;

легко здаються студентам, молодим фахівцям, короткостроковим орендарям;

нижчі комунальні платежі через меншу площу.

При цьому студія може стати набагато вигіднішим варіантом, ніж скажімо, однокімнатна квартира. Принаймні, за деяких умов.

Доступна ціна

Квартира студія значно дешевша за класичні однокімнатні квартири аналогічної локації. Це робить її привабливою для молоді, студентів, молодих сімей або тих, хто купує житло не заради площі, а щоб увійти в ринок інвестицій в нерухомість.

Доступність при стартовому бюджеті часто стає вирішальним фактором вибору. Умовно, краще власна студія квартира у Києві за $30,000-35,000, ніж орендована однокімнатна за $400 на місяць без перспективи стати власником.

Багатофункціональний простір

Компактний простір стимулює креативність у плануванні. Студія квартира легко адаптується під стилі життя, що змінюються: зона сну "ховається" за перегородкою або стелажем, робоча зона трансформується залежно від потреб. При цьому простір виглядає світлим і відкритим завдяки відсутності зайвих стін. Для тих, хто цінує мінімалізм і функціональність, це розумний компроміс між ціною і комфортом.

Апартаменти: між квартирою і готелем

Поряд зі студіями зростає попит на апартаменти. Це житлові одиниці, які часто розташовані у комплексах з інфраструктурою (фітнес, лаунжі, коворкінг-зони) та мають інший юридичний статус, ніж класичні квартири. Апартаменти приваблюють тих, хто шукає гнучкість використання: як для власного проживання, так і для здачі в оренду.

Компактна інфраструктура

Ключова перевага апартаментів — це комплексна інфраструктура, що максимально компенсує відсутність окремого двору чи прибудинкової ділянки. В сучасному контексті люди дедалі частіше працюють віддалено та переміщуються між містами.

Тому апартаменти пропонують комфортний, майже "готельний" спосіб життя, не втрачаючи при цьому переваг приватності та повноцінного житла.

Економна комуналка

Також апартаменти мають нижчі експлуатаційні витрати через простіші комунальні рішення та відсутність необхідності платити за підтримку великої прибудинкової території.

Для інвесторів це привабливий актив, оскільки він легко здається в короткострокову оренду через Airbnb, Booking або інші платформи.

Таунхаус: свій дім без зайвих витрат

Це будинки, побудовані в ряд із сусідами, але з окремим входом, приватним простором і, за потреби, власною ділянкою землі. Свого роду це міст між квартирою та котеджем. При цьому у таунхаусів чимало переваг перед тими самими котеджами:

ціна на 30-40% нижча завдяки спільним стінам та інфраструктурі;

зазвичай мають 2-3 поверхи, 100-150 м², власний дворик;

власне опалення, можливість встановити генератор, свердловину;

окремий вхід, приватність, можливість розбити сад або встановити гойдалку для дітей.

Для сімей із дітьми, які бажають тіснішого контакту з природою, власного простору та певної автономії, таунхаус стає балансом між комфортом міського життя і простором передмістя.

Такий формат особливо актуальний у передмістях Києва, Львова, Дніпра, де традиційні багатоквартирні будинки вже насичені, а попит на приватне житло з обгородженою територією зростає.

Чому змінився попит?

У 2026 році перехід попиту частково пояснюється не лише стилем життя, а й економічними реаліями. Житлова доступність стає важливішою — ціна квадратного метра у великих містах зростає, і покупці шукають оптимальні рішення.

Студії або апартаменти дозволяють знизити вхідний бар'єр на ринок, не жертвуючи якістю життя.

Переоцінка простору теж відіграє роль. Сучасні власники дедалі менше готові утримувати великі площі, якщо частина з них використовується рідко. Простір має бути цілеспрямованим і функціональним: краще 40 м² добре спланованих, ніж 70 м² з порожніми кімнатами.

Попит на гнучкі моделі власності особливо помітний серед тих, хто розглядає житло не тільки як місце для проживання, а й як інвестицію чи джерело доходу від оренди. Студія квартира легко здається, апартаменти приносять дохід від короткострокової оренди, таунхаус можна здати сім'ї на тривалий термін.

Як забудовники підлаштовуються під тренди

В умовах, коли попит зміщується на компактні, гнучкі й функціональні формати, забудовникам варто зосередитись на оптимальному плануванні та використанні кожного квадратного метра. Створення площ із можливістю різної конфігурації житла стає конкурентною перевагою.

Ринок реагує на зміни в стилі життя, економічні виклики та технологічний прогрес. Ті формати, які можуть запропонувати зручність, автономність і ефективне використання простору, стають ключовими гравцями ринку 2026 року.

Попит на студії, таунхауси та апартаменти обумовлено поєднанням економічних, соціальних та функціональних факторів.

Ці формати відображають прагнення покупців до розумного використання простору, доступності та сучасного способу життя. У 2026 році житло стає інструментом побудови гнучкого та комфортного життя.