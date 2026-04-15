Оновлення офісів у 2026 році: чому реновація бізнес-центрів набирає обертів?

Ще кілька років тому власники комерційної нерухомості майже не розглядали реконструкцію як основний сценарій, адже нове будівництво виглядало надійніше і престижніше. Сьогодні логіка змінилася. Реконструкція скорочує терміни введення в експлуатацію, зменшує капітальні витрати і дозволяє використати наявні комунікації. А це особливо доречно в містах із дефіцитом вільних ділянок, як Київ чи Львів, нове будівництво часто просто не має де розгорнутися. Команда Delo.ua дослідила, чому реновація комерційної нерухомості перестала бути вимушеним компромісом і стала прорахованим вибором. Читайте також в новому матеріалі, чому це стало актуально саме зараз, і що це означає для власників бізнес-центрів?

Ринок, який ожив….і поставив нові вимоги

Ринок комерційної нерухомості в Україні у 2025 році увійшов у фазу вибіркового попиту. Загальна активність знизилася: кількість відгуків на оренду скоротилася на 9%, на купівлю — на 6%, кількість активних оголошень в обох сегментах також зменшилася.

Але ціни при цьому зросли — медіанна вартість оренди збільшилася на 25%, купівлі — на 11%. Механізм простий: пропозиція скорочується швидше, ніж попит, і дефіцит тисне на ціну вгору.

Це не рівномірне відновлення. Бізнес концентрується на конкретних форматах, насамперед складах і логістичних об'єктах, де пропозиція обмежена, а потреба стабільна. Офіси та HoReCa залишаються нестабільними: попит є, але вибірковий. За прогнозом OLX, у сегменті оренди офісів очікується подальше зниження попиту з можливою корекцією цін.

За цими цифрами важливіший сигнал: орендарі та покупці повертаються, але вже з іншими вимогами. Енергоефективність, наявність укриття, автономні інженерні системи тепер як базові критерії відбору. Об'єкт без цього набору втрачає ліквідність: довше продається, здається дешевше, вибуває з короткого списку при виборі офісу.

І ось тут починається логіка реновації. Реконструкція дозволяє привести існуючий об'єкт у відповідність до нових вимог ринку, причому швидше і дешевше, ніж нове будівництво. У містах із дефіцитом вільних ділянок, як Київ, це часто єдиний реалістичний сценарій.

Реновація чи нове будівництво: де насправді вигідніше?

Головний міф про реконструкцію в тому, що це «дешевший замінник» нового будівництва для тих, у кого не вистачає коштів. Насправді в більшості випадків реновація – це навпаки, більш свідомо вигідне рішення, а не вимушене. І причин “виграшності” цього підходу декілька.

Фундамент, каркас і комунікації вже є

У новому будівництві це 35–45% від загальної вартості проєкту. При реновації ці витрати або відсутні повністю, або зводяться до часткового посилення конструкцій, залежно від стану об'єкта.

Менше земляних робіт

Котлован, паління, дренаж передбачають непередбачені ґрунтові умови, комунікації, археологія. При реконструкції цього етапу або немає взагалі, або він мінімальний. Так можна скоротити терміни проєкту на кілька місяців і зняти одне із головних джерел перевитрат бюджету.

Поетапне фінансування

Реконструкцію можна розбити на черги з різним пріоритетом: спочатку фасад і утеплення для більшої енергоефективності, потім інженерія, потім перепланування. Кожна черга має власний бюджет і результат. А от нове будівництво такої гнучкості не дає. Ти або фінансуєш весь цикл від котловану до оздоблення, або не фінансуєш взагалі.

Операційна діяльність не зупиняється

При хорошій організації робіт орендарі можуть продовжувати роботу під час реконструкції. Можна зробити зонування будівництва, тимчасові входи, поетапне звільнення поверхів. Для власника це означає, що орендний дохід не падає до нуля на 2–3 роки, як це відбувається при знесенні і новому будівництві.

Наочно можна подивитися через приклади: будівництво сучасного бізнес-центру з нуля в умовах 2026 року забере щонайменше 3–5 років від старту проєктування до введення в експлуатацію. Ми не говоримо про дозвільні процедури в умовах воєнного часу та повну відсутність доходу від об'єкта весь цей час. А реконструкція якісної будівлі візьме 12–24 місяці залежно від обсягу робіт.

Що саме оновлюють у бізнес-центрах у 2026 році?

Реновація — це не косметичний ремонт. Сучасна реконструкція бізнес-центру охоплює кілька ключових напрямів:

енергоефективність: фасад, рекуперація тепла, автоматизація інженерних систем;

укриття та безпека;

планування під гібридний формат роботи;

IT-інфраструктура та інклюзивність.

Кожен із цих напрямів означає не покращення заради покращення, а впроваджується, як відповідь на конкретні вимоги орендарів, які вже зараз відмовляються від об'єктів, що їм не відповідають. Фонд енергоефективності у держбюджеті 2026 року підтримує 365 проєктів термомодернізації і це прямий сигнал, що держава також рухається в цьому напрямі.

Основні етапи реконструкції: від аудиту до експлуатації

Якісна реновація бізнес-центру проходить чіткий цикл, з декількох основних етапів:

Аудит і техніко-економічне обґрунтування. Проєктування. Узгодження і підготовка. Будівельно-монтажні роботи. Оздоблення та введення в експлуатацію.

Важливий нюанс: чим детальніше пропрацьований перший етап, тим менше непередбачуваних витрат виникає на будівельному. Економія на аудиті на початку нерідко обертається втратами в кінці.

Чи здійсниться все це насправді?

Ринок комерційної нерухомості в Україні відновлюється, але нерівномірно. Це підтверджують і цифри, і загальна логіка. Так, динаміка цін і попиту напряму залежить від безпекової ситуації в конкретному регіоні.

Прифронтові міста показують стагнацію або зниження, тоді як окремі міста з відносно стабільною ситуацією демонструють зростання цін на 25–30%. Захід країни відновлюється швидше, схід залишається депресивним. Але загальний вектор очевидно демонструє, що бізнес повертається в офіси, орендарі стають більш вибагливими, а застарілі будівлі без модернізації поступово вибувають із конкурентного поля.