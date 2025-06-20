Скільки коштують квартири у Чехії – огляд цін

Чеська Республіка – це не лише гарна природа, архітектура та стабільна економіка. Це ще й привабливий ринок для купівлі нерухомості для іноземців. Вважається, що квартири в Чехії відносно недорогі, у порівнянні з іншими країнами Європи, але при цьому вони комфортні. Плюс, до них додається хороша інфраструктура та в цілому зрозумілі юридичні правила купівлі-продажу. Тому зокрема багато українців, розглядають Чехію як безпечне та комфортне місце для постійного проживання або інвестицій. Особливо після 2022 року. Про особливості купівлі та продажу чеської нерухомості читайте в новому матеріалі на Delo.ua , онлайн-порталі про бізнес, інвестиції та економіку.

Ключові особливості чеського ринку нерухомості

Ринок житла в Чехії демонструє відносну стабільність, враховуючи що ціни на квартири в 2024–2025 роках зростають повільніше, ніж у попередні періоди. Цьому може бути одразу декілька причин: зростання іпотечних ставок, зменшення купівельної спроможності населення, а також переорієнтація забудовників на довгострокові проєкти.

Тим часом, квартири в Празі стабільно залишаються найдорожчою інвестицією в плані нерухомості. І це цілком логічно, адже це столиця, культурний та економічний центр, тож охочі до празької нерухомості мають врахувати, що столичний престиж коштує дорожче.

Більш Брно, Пльзень та Острава — міста з активним попитом та розвиненими освітніми й промисловими секторами.

Вартість житла в різних сегментах

За даними Чеської банківської асоціації, квартири на вторинному ринку подорожчали лише на 3,4%. У середньому, квадратний метр старого житла коштував близько 49 тисяч чеських крон (€2 031).

Новобудови подорожчали значно більше: на 11%. У столиці середня ціна квадратного метра в новобудовах досягла 151 643 чеських крон (€6 287). Це робить нове житло менш доступним для багатьох покупців.

Водночас попит на квартири в Чехії зростає, оскільки частина потенційних покупців відкладає рішення про купівлю через високі кредитні ставки та невизначеність на ринку.

Які райони обирають українці

Попит на житло серед українців суттєво зріс. Найбільш популярними районами у Празі є Нове Место та Виногради, де ціни варіюються від 160 до 250 тисяч крон за квадратний метр (€6 635 — 10 367).

Більш доступне житло розташоване у районах Карлін, Жижков та Височани. Вартість квадратного метра тут починається від 110 тисяч крон. Тож покупці із середнім бюджетом вирішують купити квартиру в Празі саме в цих районах.

Уподобання українських покупців

Зважаючи на високі ціни, українці віддають перевагу бюджетним варіантам: квартирам-студіям або однокімнатним квартирам. Площа студії у Празі починається з 25 кв.м, а однокімнатної квартири – від 50 кв.м.

Близько 60% українців обирають новобудови, оскільки вони часто розташовані на околицях Праги, де ціни більш доступні. При цьому нові квартири здаються в експлуатацію вже з чистовою обробкою, а іноді – з повністю обладнаними кухнею та санвузлом.

Інвестиційний потенціал

Українці не часто купують житло в Чехії в якості інвестиції. Європейський ринок нерухомості більше підходить для збереження капіталу, ніж для швидкого заробітку.

У Празі близько половини всього житлового фонду здається в оренду. При цьому орендна рентабельність становить 3-4% річних, що не є найвищим показником у Європі.

Процедура придбання житла

Українці можуть купувати нерухомість у Чехії на тих самих умовах, що й громадяни країни. Для придбання необхідні лише закордонний паспорт та офіційно отримані кошти. Процес купівлі складається з таких етапів:

Резервування і перевірка нерухомості.

Укладення договору завдатку.

Підписання основного договору купівлі-продажу.

Оформлення права власності.

Закриття угоди після реєстрації власності.

Також нерезиденти можуть купити квартиру в Чехії в іпотеку. Але лише за умови наявності тривалого побуту, бізнесу чи роботи у країні. Банки пропонують кредити терміном до 20 років із початковим внеском 40% від вартості житла.

Додаткові витрати при купівлі

Окрім вартості житла, покупці мають враховувати додаткові витрати. Вони можуть суттєво вплинути на загальний бюджет покупки:

державне мито: до €100;

послуги юриста: від €1 000;

Комісія рієлтору: 4-5% + ПДВ;

послуги перекладача: €400-700;

податок на перепродаж: 4% (якщо нерухомість у власності менш ніж 10 років);

податок на володіння: до €50 на рік для квартири до 75 кв.м у Празі;

комунальні платежі: у середньому €118 на місяць за квартиру 50 кв.м.

У 2024 році також зросли витрати на обслуговування будинків і енергоресурси, що може підвищити загальні щомісячні витрати для власника квартири в Чехії.

Скільки коштують квартири в Чехії?

Ціна квартири залежить від місця розташування, площі, стану ремонту та доступності громадської інфраструктури. Найдорожче житло традиційно в Празі, а найдешевші варіанти – в Остраві.

Прага: 39 кв. м – від 4,4 млн крон (€178 тис.), 50 кв. м – від 7,4 млн крон (€300 тис.)

Брно: 38 кв. м – від 4,1 млн крон (€166 тис.), 50 кв. м – від 4,4 млн крон (€178 тис.).

Острава: 36 кв. м – від 2,3 млн крон (€93 тис.), 41 кв. м – від 2,47 млн крон (€100 тис.)

Попит на малогабаритне житло серед українців залишається високим через його відносну доступність.

Скільки коштують двокімнатні квартири?

Прага: 54 кв. м – від 7,3 млн крон (€295 тис.), 70+ кв. м – від 9,9 млн крон (€400 тис.)

Брно: 56 кв. м – від 5,1 млн крон (€206 тис.), 70+ кв. м – від 7,1 млн крон (€287 тис.).

Острава: 54 кв. м – від 2,2 млн крон (€89 тис.), 54 кв. м (преміум-клас) – від 3,8 млн крон (€153 тис.).

Двокімнатні квартири користуються популярністю серед сімей з дітьми або тих, хто планує довгострокове проживання в Чехії.

Середня вартість трикімнатних квартир в Чехії

Прага: 60 кв. м – від 8,7 млн крон (€350 тис.), 75+ кв. м – від 12,8 млн крон (€515 тис.).

Брно: 62 кв. м – від 6,3 млн крон (€253 тис.), 75+ кв. м – від 8,8 млн крон (€353 тис.).

Острава: 64 кв. м – від 4,1 млн крон (€165 тис.)

Трикімнатні квартири в основному купують для постійного проживання або як інвестицію для довгострокової оренди.

Перспективи ринку чеської нерухомості

Чеський ринок нерухомості перебуває у стані стагнації через високу вартість кредитів та зниження купівельної спроможності. Аналітики прогнозують повільне зростання цін – близько 8% щороку у великих містах. Водночас попит залишається нестабільним, оскільки багато потенційних покупців відкладають рішення про придбання житла, очікуючи кращих фінансових умов.

Іпотечні ставки залишаються високими, проте очікується їхнє зниження до 4% у 2024 році. Тому тим, хто планує купівлю в іпотеку, рекомендується почекати, щоб скористатися більш вигідними умовами кредитування. Деякі банки вже почали пропонувати пільгові програми для громадян із довгостроковим проживанням у Чехії, що може сприяти зростанню активності на ринку в другій половині 2024 року.