У житлі для переселенців опісля війни житимуть військові, медики і поліцейські

Коли люди, які житимуть в тимчасовому житлі для переселенців, зможуть повернутися додому після деокупації територій та відбудови житлового фонду, ці квартири передадуть військовим, медикам, працівникам поліції, повідомив замголови Офісу президента Кирило Тимошенко у себе в Telegram.

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"Передбачено зведення п’ятиповерхових житлових будинків протягом 5-6 місяців у 16 областях України – по 2 тис. квартир у кожному регіоні. Їхня вартість з усіма меблями та устаткуванням становитиме близько $700-800 за квадратний метр", – розповів Тимошенко.

Тимошенко окремо зупинився і на Чернігівській області, у відбудові якої братиме участь Фінляндія, з надзвичайним і повноважним послом якої Тимошенко і провів зустріч, презентувавши план будівництва житла для переселенців.

"Його розроблено спільно з кількома відомими архітектурними бюро, і вже підготовлена відповідна документація… Ми готові надати партнерам всю необхідну інформацію по об’єктах, які потребують відбудови. В першу чергу це житлові будинки, школи, лікарні та комунальні мережі", – каже він.

За його словами, Чернігівщина сьогодні потребує швидкого відновлення понад 4 479 житлових об’єктів – це 1 029 багатоповерхівок та 3 231 приватний будинок.

Нагадаємо, що і у Київській області в місцях пошкоджених мостових переходів повністю відновлений рух завдяки тимчасовим переправам. Відбудова пошкоджених об’єктів транспортної інфраструктури розпочалася одразу після деокупації регіону.