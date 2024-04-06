В Україні розглядають запровадження системи соціальної оренди житла

В Україні розглядається можливість запровадження системи соціальної оренди житла для вирішення житлових питань внутрішньо переміщених осіб та інших категорій громадян, які потребують підтримки держави.

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Про це повідомила голова Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, очільниця партії "Слуга Народу" Олена Шуляк, пише "Економічна правда".

Суть механізму соціальної оренди полягає у встановленні нижчої за ринкову ставки оплати, а орендні платежі надходитимуть до фонду, з якого у подальшому фінансуватиметься будівництво нового соціального житла.

Ключова роль у цій схемі відводиться територіальним громадам, які надаватимуть в оренду соціальне житло з низькими ставками.

Шуляк зазначила, що для впровадження системи соціальної оренди в Україні необхідно адаптувати відповідний досвід країн ЄС та створити правове підґрунтя. Фінансування для формування соціального житлового фонду може бути отримане, зокрема, за рахунок арештованих за кордоном активів Росії, майна російських та білоруських громадян, а також колаборантів.

Крім того, можна залучати кошти міжнародної технічної допомоги та агенцій розвитку.

Вона додала, що вже розпочато перші пілотні проєкти із запуску механізмів соціальної оренди, зокрема, проєкт "Housing" на Львівщині за підтримки уряду Німеччини.

Уряд планує забезпечити українців доступним житлом

Для забезпечення українців доступним житлом, уряд працює над пільговими програмами "Оренда з правом викупу" та "Соціальна оренда".

Наразі в Україні діють дві програми: "єВідновлення", що передбачає виплату компенсацій за зруйноване або пошкоджене житло та програма пільгової іпотеки "єОселя". За її умовами фактично кожен українець може взяти доступний кредит на житло під 3 або 7%.

Окрім цього, щоб допомогти українцям отримати нове житло, в Данії ініціювали створення фонду "Українське житло для всіх", метою якого є розробка та реалізація доступного орендного житла в Україні на основі данської модель.

Заплановано втілення трьох пілотних проєктів у містах, що зазнали наслідків через військові дії Росії.

Джерело фото: ua.depositphotos.com