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В Украине рассматривают внедрение системы социальной аренды жилья
В Украине рассматривается возможность внедрения системы социальной аренды жилья для решения жилищных вопросов внутренне перемещенных лиц и других категорий граждан, нуждающихся в поддержке государства.
Об этом сообщила председатель Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии "Слуга Народа" Елена Шуляк, пишет "Экономическая правда".
Суть механизма социальной аренды состоит в установлении ниже рыночной ставки оплаты, а арендные платежи будут поступать в фонд, из которого в дальнейшем будет финансироваться строительство нового социального жилья.
Ключевая роль в этой схеме отводится территориальным общинам, предоставляющим в аренду социальное жилье с низкими ставками.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Шуляк отметила, что для внедрения системы социальной аренды в Украине необходимо адаптировать соответствующий опыт стран ЕС и создать правовую основу. Финансирование по формированию социального жилищного фонда может быть получено, в частности, за счет арестованных за рубежом активов России, имущества российских и белорусских граждан, а также коллаборантов.
Кроме того можно привлекать средства международной технической помощи и агентств развития.
Она добавила, что уже начаты первые пилотные проекты по запуску механизмов социальной аренды, в частности, проект "Housing" во Львовской области при поддержке правительства Германии.
Правительство планирует обеспечить украинцев доступным жильем
Для обеспечения украинцев доступным жильем, правительство работает над льготными программами "Аренда с правом выкупа" и "Социальная аренда".
В настоящее время в Украине действуют две программы: "еВідновлення", предусматривающая выплату компенсаций за разрушенное или поврежденное жилье и программа льготной ипотеки "еОселя". По ее условиям, фактически каждый украинец может взять доступный кредит на жилье под 3 или 7%.
Кроме того, чтобы помочь украинцам получить новое жилье, в Дании инициировали создание фонда "Украинское жилье для всех", целью которого является разработка и реализация доступного арендного жилья в Украине на основе датской модели.
Запланировано воплощение трех пилотных проектов в городах, подвергшихся последствиям из-за военных действий России.
Источник фото: ua.depositphotos.com