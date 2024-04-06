В Украине рассматривают внедрение системы социальной аренды жилья

В Украине рассматривается возможность внедрения системы социальной аренды жилья для решения жилищных вопросов внутренне перемещенных лиц и других категорий граждан, нуждающихся в поддержке государства.

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Об этом сообщила председатель Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии "Слуга Народа" Елена Шуляк, пишет "Экономическая правда".

Суть механизма социальной аренды состоит в установлении ниже рыночной ставки оплаты, а арендные платежи будут поступать в фонд, из которого в дальнейшем будет финансироваться строительство нового социального жилья.

Ключевая роль в этой схеме отводится территориальным общинам, предоставляющим в аренду социальное жилье с низкими ставками.

Шуляк отметила, что для внедрения системы социальной аренды в Украине необходимо адаптировать соответствующий опыт стран ЕС и создать правовую основу. Финансирование по формированию социального жилищного фонда может быть получено, в частности, за счет арестованных за рубежом активов России, имущества российских и белорусских граждан, а также коллаборантов.

Кроме того можно привлекать средства международной технической помощи и агентств развития.

Она добавила, что уже начаты первые пилотные проекты по запуску механизмов социальной аренды, в частности, проект "Housing" во Львовской области при поддержке правительства Германии.

Правительство планирует обеспечить украинцев доступным жильем

Для обеспечения украинцев доступным жильем, правительство работает над льготными программами "Аренда с правом выкупа" и "Социальная аренда".

В настоящее время в Украине действуют две программы: "еВідновлення", предусматривающая выплату компенсаций за разрушенное или поврежденное жилье и программа льготной ипотеки "еОселя". По ее условиям, фактически каждый украинец может взять доступный кредит на жилье под 3 или 7%.

Кроме того, чтобы помочь украинцам получить новое жилье, в Дании инициировали создание фонда "Украинское жилье для всех", целью которого является разработка и реализация доступного арендного жилья в Украине на основе датской модели.

Запланировано воплощение трех пилотных проектов в городах, подвергшихся последствиям из-за военных действий России.

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