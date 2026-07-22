Антикризові HR-стратегії: досвід АТБ

У ритейлі, як і в інших галузях, відчувається суттєва нестача кадрів. Тисячі людей були змушені покинути роботу, хтось евакуювався з родиною за кордон, хтось узяв до рук зброю чи вимушено змінив формат діяльності. Знайти персонал стає складніше, а зарплати ростуть швидше, ніж продуктивність праці. Та попри це на ринку продуктового ритейлу можна побачити приклади ефективної адаптації до сучасних умов ринку праці. “ТОП-100” розповідає про секрети побудови сильного бренду роботодавця та антикризові HR-стратегії лідера ритейлу — корпорації АТБ.

Загальний штат підприємств корпорації АТБ станом на червень 2025 року становить трохи більш ніж 61 тис. працівників, з яких 47,3 тис. є співробітниками флагманського підприємства — торговельної мережі "АТБ-Маркет". Як один із найбільших роботодавців України АТБ також відчуває на собі притаманний ритейлу кадровий дефіцит. У компанії визнають, що наразі бракує як вантажників, охоронців, водіїв, збирачів, так і висококваліфікованих фахівців — товарознавців, логістів, менеджерів. Майже за усіма напрямами відчувається певний дефіцит персоналу, і це вимагає від HR втілювати продуману стратегію роботи з наявним кадровим потенціалом.

Прозорість та робота на "білий бізнес"

Політика АТБ як найбільшого роботодавця вітчизняного ритейлу спрямована на розвиток власного кадрового потенціалу. Саме співробітників тут вважають своїм найціннішим капіталом. Тому й ставлення до трудових відносин у компанії культивується відповідне.

Зарплата в АТБ залишається на конкурентному рівні, адже робота в ритейлі потребує максимальної самовіддачі. Особливо це актуально, коли компанія фактично є основою продовольчої безпеки країни. Усі співробітники компанії працевлаштовані офіційно та отримують "білу" зарплату, що гарантує людям у майбутньому гідний рівень пенсійного забезпечення та інші державні виплати.

Кожному з працівників компанія гарантує безпеку та справедливість в оплаті праці. Безпека полягає у тому, що за весь час існування АТБ жодного разу не було затримок у виплаті зарплати. Також важливо й те, що рівень зарплат щорічно переглядається та збільшується.

Внутрішня мобільність та підтримка новачків

В АТБ уважно ставляться до збереження кадрів, тому охоче приймають на роботу тих своїх працівників, хто евакуювався з тимчасово окупованих територій або вимушено змінив місце проживання. Співробітник оформлюється звичайним переведенням з повним збереженням відпустки, посади, робочого стажу тощо. Люди отримують шанс розпочати нове життя, мати стабільний дохід та звичну роботу.

АТБ — один з небагатьох ритейлерів, який працевлаштовує людей без досвіду. В компанії є чимало прикладів того, як для когось ця робота стала першою в житті, надала імпульсу до розвитку та успішної кар’єри. Економічна вигода для бізнесу тут очевидна, адже мінімізується ризик втрати фахівця найвищого ґатунку. Людина є частиною міцної команди, ефективно працює, отримує за це адекватну винагороду, просувається кар’єрними сходами.

При цьому адаптація до процесів і правил компанії нових співробітників є предметом особливої уваги. На початковому етапі новачок має наставника і може виконувати роботу, застосовуючи принцип "Роби як я". Наставник розповідає новому працівнику, як реалізується посадова інструкція, з якою він ознайомлений. Безпосередній керівник пояснює все на робочому місці. Є спеціально розроблений бланк адаптації, який містить перелік питань та дій у перші дні роботи, що знижує стрес у нового працівника у незнайомому оточенні.

Підтримка ветеранів та мобілізованих

В АТБ діє корпоративна Програма підтримки ветеранів війни. На підприємствах компанії працевлаштовані 704 співробітники зі статусом ветерана. Створена корпоративна база вакансій для ветеранів, триває підготовка до впровадження навчальних курсів для перекваліфікації (за потреби) цих співробітників. Для працівників відділів персоналу проводяться навчальні програми з етики спілкування з ветеранами.

За час війни до лав ЗСУ мобілізовано понад 5 тис. співробітників АТБ. На жаль, понад 300 з них сплатили найвищу ціну, майже 500 зазнали поранень різного ступеня важкості. У разі демобілізації кожному співробітнику компанії, який став на захист країни, гарантовано його місце у команді АТБ.

Гендерні зміни

Дієвим кроком у протидії негативним тенденціям на ринку праці для АТБ стало залучення жінок до традиційно чоловічих професій. Там, де це можливо, компанія намагається замінити чолові-чу працю на жіночу. Дедалі частіше бачимо жінок на посадах охоронців, водіїв, операторів навантажувача тощо. І це не ноу-хау чи еволюція ринку праці, а вимушені кроки. Також компанія поступово автоматизує робочі процеси. Такі ініціативи та рішення дають позитивний ефект: вони закривають питання гострої потреби у певних категоріях фахівців, залучаючи внутрішній кадровий потенціал.

Внутрішня освіта та розвиток

Одним із найбільш ефективних кейсів компанії є власна система навчання, підвищення кваліфікації та кар’єрного зростання персоналу. Завдяки цій системі компанія щороку отримує понад 4 тис. добре підготовлених фахівців.

В АТБ давно зрозуміли: аби мати у штаті спеціалістів найвищого рівня, варто готувати їх власними силами. Ще у 2003 році у Дніпрі було відкрито перший навчальний центр АТБ. Зго-дом власних фахівців почали готувати аналогічні кадрові кузні у Києві, Одесі та Львові. Усі програми розробляють співробітники компанії, актуалізують їх, зважаючи на виклики часу.

Навчальні центри є гордістю компанії, вони підтримують динамічний розвиток якісним внутрішнім кадровим резервом. Наразі весь адміністративний штат АТБ має таку освіту. Пройти курс навчання у центрі — обов’язкова вимога для тих, хто прагне отримати керівну посаду, наприклад, стати на чолі нового магазину чи навіть регіону.

Компанія стимулює підвищення кваліфікації для топменеджменту, частково покриваючи фінансування навчання за міжнародними програмами, тренінгами від провідних навчальних інституцій. Навчання має комплексний підхід, практикуються як власні корпоративні розробки навчання, так і участь у відкритих програмах-тренінгах про невідкладну допомогу, правила поводження при виявленні вибухонебезпечних або підозрілих предметів, у безпекових тренінгах тощо.

Розвиток власного кадрового капіталу

Корпорація приділяє велику увагу зростанню кадрів. Варто розуміти, що робота в АТБ — це не лише конкурентна зарплата і соцпакет, а й реальна можливість кар’єрного зростання. Переважна більшість топменеджерів свого часу починали роботу в АТБ на звичайних посадах. У кожному з магазинів, яких сьогодні понад 1330, команда діє згідно із затвердженими для мережі стандартами. Оскільки таких процесів багато, то новій людині потрібно у всьому розібратися. Співробітники не лишаються наодинці з труднощами повсякденної роботи.

Для працівників середньої ланки створені чатботи з інструкціями щодо обійманої посади. Для керівних посад передбачене обов’язкове навчання за програмою навчального центру АТБ. Як показали десятиліття роботи, найбільш ефективними спеціалістами стають ті, кого компанія виростила сама. Простий приклад: коли відкривається новий магазин, туди приходить сформована і злагоджена команда.

Тож у перший же день магазин працює у звичному режимі, можна сказати, на повну потужність. Разом із досвідченими фахівцями працюють і новачки, які, спостерігаючи за роботою на різних етапах та допомагаючи колегам, швидко і гармонійно вливаються у роботу. Ця модель ефективна, адже демонструє перевагу формування власних кадрів замість системного залучення сторонніх готових спеціалістів. Чималі витрати на підготовку, розвиток та навчання власного персоналу в АТБ вважають інвестицією у майбутнє компанії.

Рекрутинг

Для наймання рядового персоналу АТБ розміщує інформацію у магазинах мережі, адже оголошення на платформах з пошуку кадрів стають дедалі менш ефективними. Якщо раніше легше було набирати чоловіків, адже компанія могла забезпечити бронювання (навіть зарплата у цьому разі відходила на другий план), то натепер підприємства майже використали ліміт на бронювання.

Щодо вузькокваліфікованого персоналу проблема є значно складнішою. Якісні професійні навички за кілька днів чи тижнів не опануєш, іноді потрібно пів року або рік, щоб людина на сто відсотків занурилася у професію. Кількість відкритих вакансій та рівень потреби у різних фахівцях відрізняється залежно від регіону. Ситуація не критична, але стабільно непроста. Та попри всі труднощі за минулий рік АТБ вдалося уникнути високої плинності кадрів, а отже, зберегти основу колективів у кожному магазині мережі.

Вплив HR-стратегії на стійкість та показники бізнесу

З першого дня свого заснування у 1993 році АТБ неухильно дотримується стратегії динамічного розвитку. До війни компанія щорічно створювала 5-7 тис. нових робочих місць у різних куточках України, мережа розширювалась на 120-150 магазинів. Після початку вторгнення з об’єктивних причин цей показник знизився майже удвічі, хоча останнім часом ситуація потроху змінюється у позитивний бік. Протягом минулого року в АТБ було створено 2354 нових робочих місця.

Успішність обраної HR-стратегії компанії підтверджено не тільки результатами її роботи, а й висновками незалежних досліджень. Згідно з рейтингом "Опендатабот", 2025 року АТБ не лише вкотре з великим відривом стала лідером галузі ритейлу, а й посіла друге місце у топ-10 найбільших роботодавців України.

Щорічно зростає товарообіг та обсяги сплати податків та зборів до бюджетів всіх рівнів. За результатами 2025 року товарообіг найбільшої вітчизняної торговельної мережі становив 294,2 млрд грн, що на 18% перевищило аналогічні показники попереднього року. Роком раніше зростання було +15%.

За показниками виторгу АТБ впевнено посідає перше місце серед найкращих підприємств України, а також перебуває у першій п’ятірці рейтингу найдорожчих вітчизняних брендів. Податковий внесок АТБ до бюджетів всіх рівнів за час війни перевищив 74,11 млрд грн. 2025 року корпорація АТБ сплатила до бюджетів усіх рівнів 37,88 млрд грн податків та зборів. Цей показник на 32,37% перевищив обсяги аналогічних платежів попереднього року. Торік АТБ однією з перших серед вітчизняних продуктових ритейлерів зараховано до престижного Клубу білого бізнесу. Мережа подолала історичну позначку у мільярд покупок на рік.