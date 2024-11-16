Arricano відбилася у суді від арешту рахунків керуючої компанії в Україні

Київський апеляційний суд 13 листопада відмовив у задоволенні апеляційної скарги прокурора про накладання арешту на рахунки ТОВ "Аррікано Ріел Естейт" - керуючої компанії групи компаній Arricano в Україні, де вона володіє чотирма торговими центрами. Про це йдеться у повідомленні Arricano.

Відкрийте нові горизонти для вашого бізнесу: стратегії зростання від ПриватБанку, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy та понад 90 лідерів галузі. 12 грудня на GET Business Festival дізнайтесь, як оптимізувати комунікації, впроваджувати ІТ-рішення та залучати інвестиції для зростання бізнесу. Забронювати участь

Як прокоментував член Ради директорів Arricano Real Estate Маргус Курм, воно додатково підтверджує безпідставність звинувачень на адресу групи. Він запевнив, що Arricano відстоюватиме свої інтереси у всіх можливих інстанціях, допоки не будуть зняті всі звинувачення та закриті всі справи проти її компаній.

Нагадаємо, що наприкінці вересня девелопер повідомив про скасування всіх судових арештів активів та рахунків групи в Україні. Зокрема, останніми Солом’янський районний суд Києва скасував арешти рахунків ПрАТ "Лівобережжяінвест" (ТРЦ "РайON", Київ) та ТОВ "Призма Альфа" (ТРК City Mall, Запоріжжя), які були накладені 17 червня.

До цього повідомлялося, що 29 серпня цей же суд скасував арешт самого City Mall, а також ТРК "Сонячна галерея" (Кривий Ріг) та "Проспект" (Київ). Арешт "РайONу" було скасовано ще раніше.

Навесні City Mall та "Сонячну галерею" за рішенням суду було передано Нацагентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від злочинів. У самій компанії тоді заявили про спробу рейдерського захоплення з боку силових структур.

Зазначимо також, що в середині липня зі складу акціонерів Arricano Real Estate вийшла українська інвестиційна компанія Dragon Capital Томаша Фіали. Про таку домовленість повідомлялося ще в березні: зазначалося, що метою угоди є введення в компанію нового американського інвестора.