Arricano отбилась в суде от ареста счетов управляющей компании в Украине

Киевский апелляционный суд 13 ноября отказал в удовлетворении апелляционной жалобы прокурора о наложении ареста на счета ООО "Аррикано Риэл Эстейт" — управляющей компании группы компаний Arricano в Украине, где она владеет четырьмя торговыми центрами. Об этом говорится в сообщении Arricano.

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Как прокомментировал член Совета директоров Arricano Real Estate Маргус Курм, оно дополнительно подтверждает безосновательность обвинений в адрес группы. Он заверил, что Arricano будет отстаивать свои интересы во всех возможных инстанциях до тех пор, пока не будут сняты все обвинения и закрыты все дела против ее компаний.

Напомним, что в конце сентября девелопер сообщил об отмене всех судебных арестов активов и счетов в Украине. В частности, последними Соломенский районный суд Киева отменил аресты счетов ЧАО "Левобережьеинвест" (ТРЦ "РайON", Киев) и ООО "Призма Альфа" (ТРК City Mall, Запорожье), которые были наложены 17 июня.

До этого сообщалось, что 29 августа этот же суд отменил арест самого City Mall, а также ТРК "Солнечная галерея" (Кривой Рог) и "Проспект" (Киев). Арест "РайONа" был отменен еще раньше.

Весной City Mall и "Солнечная галерея" по решению суда были переданы Нацагентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от преступлений. В самой компании тогда заявили о попытке рейдерского захвата со стороны силовых структур.

Отметим также, что в середине июля из состава акционеров Arricano Real Estate вышла украинская инвестиционная компания Dragon Capital Томаша Фиалы. О такой договоренности сообщалось еще в марте: отмечалось, что целью сделки является введение в компанию нового американского инвестора.