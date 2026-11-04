Каси самообслуговування в Україні: вартість, окупність, переваги та недоліки

Власники магазинів дедалі частіше дивляться на касу самообслуговування як на універсальний спосіб вирішити питання черг і нестачі персоналу. Умовно кажучи, поставив кіоск, і проблему закрито. Насправді все залежить від потоку покупців, складу кошика й того, чи готова команда працювати по-новому. Тому редакція Dilo розбирається, скільки коштує каса самообслуговування в Україні, коли вона повертає вкладені гроші і де краще залишити звичайну касу. Звертаємо увагу, що цифри в матеріалі орієнтовні. Реальні показники залежать від формату магазину, комплектації та організації роботи.

Чим відрізняється класична каса від КСО: розглядаємо основні відмінності

За даними постачальника обладнання компанії Hold, різниця між двома форматами виглядає так:

Параметр Класична каса Каса самообслуговування Швидкість обслуговування, осіб/год 20–30 40–60 Займана площа, кв. м 3,5–5 1–1,8 Персонал на 4 точки 4 1

Тобто, на папері перевага досить очевидна. Проте це оцінки продавця техніки, тож до них варто ставитися обережно. Пропускна здатність у реальному залі залежить від того, скільки товарів у кошику і як швидко покупець опановує інтерфейс.

Скільки коштує каса самообслуговування і коли вона окупається

За даними Retailers.ua, один термінал коштує від $2 000 до $15 000. Найпростіший безготівковий кіоск обійдеться приблизно в $2 000. Повнорозмірна каса самообслуговування з ваговим контролем, прийманням готівки та видачею решти може коштувати до $15 000.

До цієї суми додаються

інтеграція з обліковою системою,

фіскалізація,

доопрацювання програмного забезпечення,

а після запуску ще й технічна підтримка, ремонт і витратні матеріали. Саме ці статті найчастіше випадають із першого розрахунку.

Строки окупності в різних джерел відрізняються. Інтегратор SystemGroup оцінює їх у 1,5–3 роки, а найшвидше каса самообслуговування повертає вкладення в магазинах із великим потоком і регулярними чергами. Hold називає 12–24 місяці, але для ідеальних умов, тобто якщо це буде короткий кошик на 3–10 позицій і пікові навантаження. Реалістичніше орієнтуватися на ширший діапазон і рахувати окупність для своєї точки.

Що кажуть реальні кейси

Абстрактні розрахунки найкраще перевіряти практикою великих мереж. За даними Retailers.ua, станом на липень 2026 року у понад 1900 магазинах «Аврори» встановлено понад 4000 кас самообслуговування. Вони формують близько 45% усіх чеків мережі. Середній чек на КСО на 5–7% вищий, ніж на звичайних касах, хоча товарів у ньому трохи менше. Майже 20% магазинів «АТБ» уже мають зони самообслуговування, а до кінця року мережа планує додати ще 200.

В одному з одеських магазинів «Таврії В» через КСО проходить 90% касових операцій. За словами SystemGroup, такого результату досягли після тривалих тестувань розташування кас і режиму роботи персоналу. Сам результат важливо відзначити, адже гроші виграє не той, хто купив більше кіосків, а той, хто вдало їх вписав у зал.

Є й приклад поза продуктовим ритейлом. У «Планеті Кіно» після встановлення кіосків, за даними SystemGroup, зріс середній чек на снеки, бо раніше частина відвідувачів відмовлялася від попкорну та напоїв через черги.

Коли каса самообслуговування не окупається

Мережі розповідають про успіхи охоче, а провали розбирають рідше. SystemGroup називає три типові ситуації, коли витрати на обладнання можуть не повернутися:

на АЗС поставили КСО, але касирам залишили жорсткі плани з продажу кави та хот-догів, тож працівники спрямовують покупців до звичайної каси, а кіоски простоюють;

термінали розмістили за колоною або за спинами касирів, і частина покупців їх просто не помічає;

у магазині замало відвідувачів для окремої зони, касири справляються з потоком самі, а черги виникають рідко.

Спільне в усіх трьох випадках те, що проблема не в техніці. Йдеться про мотивацію персоналу, розташування і реальний попит.

Тому перед купівлею варто порахувати кількість чеків у різні години, тривалість черг і завантаженість касирів. У великому супермаркеті КСО можуть окупитися швидко, а в невеликому магазині біля дому так і не повернути вкладених коштів.

Розглядаємо ризики: крадіжки, збої і приховані витрати

Найболючіша тема для власників пов’язана з втратами. Покупець може не відсканувати товар навмисно, а може випадково, через неуважність. За даними Hold, частину ризиків знімає контрольне зважування, яке блокує касу самообслуговування до приходу співробітника, коли вага товару розходиться з еталоном. Деякі системи інтегруються з відеоспостереженням.

Окремо варто враховувати технічні збої: зависання програмного забезпечення, проблеми зв’язку з банківським терміналом. Тому, як зазначає Hold, потрібен фахівець, який оперативно реагує на несправності. Це ще одна стаття постійних витрат, яку легко недооцінити.

Для яких форматів КСО підходять найкраще

За оцінками Hold, найлогічніше каса самообслуговування виглядає у форматі «магазин біля дому», де люди заходять по хліб чи воду і поспішають. У супермаркетах вона розвантажує зал: покупці з повними візками йдуть на класичні каси, а з кількома товарами на зону самообслуговування. У магазинах електроніки та будматеріалів КСО підходять для дрібних покупок, як-от цвяхи чи кабелі.

Є, щоправда, і зворотний бік. Якщо покупці приїздять за продуктами на тиждень, сканувати вручну десятки позицій їм буде незручно. Так само складно доводиться з великою часткою вагового товару, віковими обмеженнями на алкоголь і тютюн та проблемними штрихкодами.

Що важливіше за вибір обладнання

Парадокс у тому, що найдорожча техніка не гарантує результату. Важливіше, щоб каса самообслуговування стояла на видному місці, мала зрозумілий інтерфейс із підказками й підтримувала програму лояльності.

«Аврора», за даними Retailers.ua, взагалі розробляє обладнання та програмне забезпечення самостійно, тож команда може швидко виправляти те, що плутає покупців. Ще один фактор, який недооцінюють, це людина поруч. Співробітник, що відстежує кілька кас і підходить до розгубленого клієнта до появи помилки, робить для окупності більше, ніж додатковий екран.

Що забирає вигоду

Економія на персоналі не така проста, як звучить. За даними Hold, один працівник може контролювати 4–6 кас. Проте Retailers.ua наголошує на іншому, де покупці самі сканують і оплачують товари, а тому частину персоналу мережі переводять на роботу в торговельному залі. Тобто мова частіше про перерозподіл ролей, ніж про скорочення касирів. До цього додаються витрати на інтеграцію, фіскалізацію, підтримку й втрати від неналежного сканування.

Тож питання «що вигідніше» без урахування специфіки магазину поставлене некоректно. Каса самообслуговування виграє там, де багато коротких чеків, регулярні піки та готова до змін команда. Класична каса надійніша там, де кошики великі, потік рівний, а продавці консультують. Покупець голосує ногами, і якщо йому зручно, він повернеться. Власнику варто спершу порахувати свій потік, а вже потім замовляти обладнання, і краще почати з пілотної зони на одну-дві станції.