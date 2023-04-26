Большинство сельхозпродукции из Украины будут поставлять в Турцию без пошлины, - Минагрополитики

Подавляющее большинство украинской сельхозпродукции, которая экспортируется в Турцию, и дальше будет следовать по ставке пошлины на импорт в размере 0%.

Об этом сообщает пресс-служба Минагрополитики.

В ведомстве напоминают, что с 1 мая 2023 года Турция планирует для всех стран-экспортеров возобновить пошлину на импорт ключевых зерновых культур .

Она составит 130% и распространяется исключительно на такие культуры: пшеницу, ячмень, кукурузу, рожь, овес и сорго.

"Турция является крупным импортером украинской пшеницы. Однако большей части украинского зерна эта пошлина не касается, поскольку наша продукция ввозится в Турцию преимущественно для продажи в третьи страны, и за нее пошлина не уплачивается", - подчеркивают в МинАПК.

Там добавляют, что в Турции действуют два таможенных режима на импорт:

Первый для продукции, используемой для внутреннего потребления. Как раз для такой продукции правительство Турции и объявляло временную нулевую ставку пошлины. В настоящее время срок действия этого льготного режима истек. И таможенная ставка 130% возвращается.

для продукции, используемой для внутреннего потребления. Как раз для такой продукции правительство Турции и объявляло временную нулевую ставку пошлины. В настоящее время срок действия этого льготного режима истек. И таможенная ставка 130% возвращается. Второй, для продукции, которая идет на продажу в третьи страны до или после переработки. Для этого режима пошлина не выплачивается.

"Украина поставляет продукцию в Турцию преимущественно по второму таможенному режиму. Если говорить в процентах, то зерна по первому режиму, на который возвращается пошлина, в Турцию идет около 5% всего экспорта в эту страну", - объясняют в Минагорполитике.

Заметим, по данным Государственной таможенной службы Украины, по итогам первого квартала 2023 года Турция импортировала украинской пшеницы на 168,8 млн долларов – это 17,7% всего ее экспорта.

Ячменя из Украины в Турцию за первый квартал этого года было ввезено на $52,7 млн, или 42,1% всего экспорта этой культуры, в том числе в марте на $17,3 млн, или 38,8%.

Заметим, что украинские аграрии сейчас оказались в достаточно затруднительном положении из-за импортных ограничений ряда стран Европейского Союза. Поэтому ассоциация "Украинский клуб аграрного бизнеса" направила жалобу в Министерство экономики Украины с запросом начать расследование и принять ответные меры относительно дискриминационных действий некоторых стран ЕС, которые ввели недавно запрет на импорт широкого перечня сельскохозяйственной продукции из Украины.