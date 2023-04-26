Більшість сільгосппродукції з України поставлятимуть до Туреччини без мита, - Мінагрополітики

Переважна більшість української сільгосппродукції, яка експортується до Туреччини, і надалі йтиме за ставкою мита на імпорт в розмірі 0%.

Про це повідомляє пресслужба Мінагрополітики.

У відомстві нагадують, що з 1 травня 2023 року Туреччина планує для всіх країн-експортерів відновити мито на імпорт ключових зернових культур.

Воно становитиме 130% й поширюється виключно на такі культури: пшеницю, ячмінь, кукурудзу, жито, овес та сорго.

"Туреччина є великим імпортером української пшениці. Проте, більшої частки українського зерна це мито не стосується, оскільки наша продукція ввозиться до Туреччини переважно для продажу в треті країни, і за неї мито не сплачується", - підкреслюють в МінАПК.

Там додають, що в Туреччині діє два митних режими на імпорт:

Перший для продукції, яка використовується для внутрішнього споживання. Якраз для такої продукції Уряд Туреччини і оголошував тимчасову нульову ставку мита. Наразі термін дії цього пільгового режиму закінчився. І митна ставка 130% повертається.

для продукції, яка використовується для внутрішнього споживання. Якраз для такої продукції Уряд Туреччини і оголошував тимчасову нульову ставку мита. Наразі термін дії цього пільгового режиму закінчився. І митна ставка 130% повертається. Другий, для продукції, яка йде на продаж в треті країни до чи після переробки. Для цього режиму мито не сплачується.

"Україна поставляє продукцію до Туреччини переважно за другим митним режимом. Якщо говорити у відсотках, то зерна за першим режимом, на який повертається мито, до Туреччини йде близько 5% від усього експорту до цієї країни", - пояснюють у Мінагорополітиці.

Зауважимо, за даними Державної митної служби України, за підсумками першого кварталу 2023 року Туреччина імпортувала української пшениці на 168,8 млн доларів – це 17,7% від усього її експорту.

Ячменю з України до Туреччини за перший квартал цього року було ввезено на $52,7 млн, або 42,1% від усього експорту цієї культури, зокрема в березні на $17,3 млн, або 38,8%.

Зауважимо, українські аграрії наразі опинилися у досить скрутному становищі через імпортні обмеження низки країн Європейського Союзу. Тому асоціація "Український клуб аграрного бізнесу" направила скаргу до Міністерства економіки України із запитом розпочати розслідування та вжити заходів у відповідь щодо дискримінаційних дій деяких країн ЄС, що ввели нещодавно заборону на імпорт широкого переліку сільськогосподарської продукції з України.