Туреччина запроваджує 130%-ве мито на імпорт зерна: країна є найбільшим покупцем української пшениці

Туреччина з 1 травня запроваджує мито в розмірі 130% на імпорт деяких видів зерна, включаючи пшеницю та кукурудзу. Про це повідомляє Reuters.

Попереднє рішення передбачало, що до 30 квітня в країні відсутнє імпортне мито на пшеницю, ячмінь, жито, овес, кукурудзу та сорго.

Агентство вказує, що збір урожаю пшениці та ячменю в Туреччині починається в травні.

Влада країни знизила імпортні мита на зерно та інші сільськогосподарські товари на тлі пандемії наприкінці 2020 року та обнулила їх близько року тому.

Як пише "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані Держмитслужби, в першому кварталі 2023 року Туреччина була найбільшим експортером української пшениці. Тоді в країну було поставлено пшеницю на 168,8 млн доларів, тобто 17,7% від усього експорту культури з України.

Водночас у Туреччину було ввезено ячмінь на 52,7 млн доларів, що становить 42,1% від усього його експорту з України.

Зауважимо, що це рішення Анкари ухвалене на тлі імпортних обмежень низки країн Європейського Союзу. Польща, Угорщина, Словаччина та Болгарія вирішили призупинити ввезення певних українських продовольчих товарів. Це відбулося після того, як фермери в ЄС протестували через безмитний імпорт українського зерна, який призвів до зниження їхніх доходів.

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