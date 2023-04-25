Турция вводит 130%-ную пошлину на импорт зерна: страна является крупнейшим покупателем украинской пшеницы

Турция с 1 мая вводит пошлины в размере 130% на импорт некоторых видов зерна, включая пшеницу и кукурузу. Об этом сообщает Reuters.

Предыдущее решение предполагало, что до 30 апреля в стране отсутствует импортная пошлина на пшеницу, ячмень, рожь, овес, кукурузу и сорго.

Агентство указывает, что сбор урожая пшеницы и ячменя в Турции начинается в мае.

Власти страны снизили импортные пошлины на зерно и другие сельскохозяйственные товары на фоне пандемии в конце 2020 года и обнулили их около года назад.

Как пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Гостаможслужбы, в первом квартале 2023 года Турция была крупнейшим экспортером украинской пшеницы. Тогда в страну было поставлено пшеницу на 168,8 млн долларов, то есть 17,7% всего экспорта культуры из Украины.

В то же время в Турцию было ввезено ячмень на 52,7 млн долларов, что составляет 42,1% всего его экспорта из Украины.

Отметим, что это решение Анкары принято на фоне импортных ограничений ряда стран Европейского Союза. Польша, Венгрия, Словакия и Болгария решили приостановить ввоз некоторых украинских продовольственных товаров. Это произошло после того, как фермеры в ЕС протестовали из-за беспошлинного импорта украинского зерна, который привел к снижению их доходов.

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