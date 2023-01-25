ЕБРР выделит €25 миллионов украинскому агробизнесу под гарантии Нидерландов

Европейский банк реконструкции и развития выделит 25 миллионов евро на поддержку украинских компаний, работающих в важнейших отраслях, связанных с сельским хозяйством, включая как пищевую промышленность, так и сферу транспорта.

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Как говорится в сообщении ЕБРР, деньги будут выделены под гарантии Нидерландов. Соответствующее гарантийное соглашение подписали 24 января в Лондоне управляющий директор ЕБРР по вопросам воздействия и партнерства Инес Роша и замдиректора управления по международным делам Министерства финансов Нидерландов Робин Эйтерлинде.

"Важно поддержать экономическую устойчивость Украины в этой неоправданной войне. Поддерживая агропромышленный сектор Украины, мы также укрепляем продовольственную безопасность во всем мире, в том числе во многих развивающихся странах", — отметил нидерландский чиновник.

В свою очередь, Роша подчеркнула, что война в Украине ставит под угрозу продовольственную безопасность во всем мире, потому что та является крупным производителем и экспортером продуктов питания. Заявленное же финансирование поддержит украинские компании, связанные с агросектором, помогая им преодолеть надвигающийся глобальный продовольственный кризис.

Напомним также, что в конце прошлого года ЕБРР предоставил кредит на 372 миллиона евро компании "Укрэнерго" на срочный ремонт инфраструктуры, подвергшейся атакам российской армии. Из этой суммы 72 миллиона евро были гарантированы Нидерландами.

Отметим, что в 2022 году объем инвестиций ЕБРР в Украине составил 1,7 миллиарда евро, еще 200 миллионов евро поступило от банков-партнеров. До конца 2023 года планируется довести сумму инвестиций до 3 миллиардов евро.

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