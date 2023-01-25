ЄБРР виділить €25 мільйонів українському агробізнесу під гарантії Нідерландів

Європейський банк реконструкції та розвитку виділить 25 мільйонів євро на підтримку українських компаній, які працюють у найважливіших галузях, пов'язаних із сільським господарством, включаючи як харчову промисловість, так і сферу транспорту.

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Як йдеться у повідомленні ЄБРР, гроші буде виділено під гарантії Нідерландів. Відповідну гарантійну угоду підписали 24 січня в Лондоні керуючий директор ЄБРР з питань впливу та партнерства Інес Роша та заступник директора управління з міжнародних справ Міністерства фінансів Нідерландів Робін Ейтерлінде.

"Важливо підтримати економічну стійкість України в цій невиправданій війні. Підтримуючи агропромисловий сектор України, ми також зміцнюємо продовольчу безпеку в усьому світі, зокрема в багатьох країнах, що розвиваються", - зазначив нідерландський чиновник.

У свою чергу, Роша наголосила, що війна в Україні ставить під загрозу продовольчу безпеку в усьому світі, бо та є великим виробником та експортером продуктів харчування. Заявлене ж фінансування підтримає українські компанії, пов'язані з агросектором, допомагаючи їм подолати глобальну продовольчу кризу, що насувається.

Нагадаємо також, що наприкінці минулого року ЄБРР надав кредит на 372 мільйони євро компанії "Укренерго" на терміновий ремонт інфраструктури, що зазнала атак російської армії. З цієї суми 72 мільйони євро було гарантовано Нідерландами.

Зазначимо, що у 2022 році обсяг інвестицій ЄБРР в Україні становив 1,7 мільярда євро, ще 200 мільйонів євро надійшло від банків-партнерів. До кінця 2023 року планується довести суму інвестицій до 3 мільярдів євро.

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