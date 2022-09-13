Импорт свинины в августе сократился втрое

После удорожания иностранной валюты на четверть в конце июля августовские поставки свежей, охлажденной и мороженой свинины существенно сократились.

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Об этом заявляют аналитики Ассоциации "Свиноводы Украины".

"По предварительным оценкам в течение прошлого месяца в Украину завезли 1,5 тысячи тонн свинины. Это более чем в три раза уступает объемам импорта предыдущего месяца и показателям августа 2021-го", - отмечают аналитики Ассоциации "Свиноводы Украины".

Кроме объемов импорта, второй месяц подряд "проседает" и средняя цена килограмма импортированной свинины: в частности, в августе средняя таможенная стоимость свинины составляла $1,91 за кг против $2,03 за кг в июле и $2,21 за кг в июне. При этом только треть импортируемого в августе поступило в пределах дополнительной квоты, поэтому завоз остальных облагался дополнительной 10-12% пошлиной.

В сентябре темпы импорта не оживились. По состоянию на 11 сентября в Украину поступило 550 тонн свинины из стран ЕС, что в целом соответствует августовской импортной динамике. Сейчас отечественные импортеры могут завезти еще 1,2 тысячи тонн свинины без уплаты пошлины (по данным на 13 сентября), однако такая возможность распространяется только на отдельные свиные отруби на кости и полутуши.

Напомним, что по данным Госстата, в августе 2022 года потребительская инфляция в годовом исчислении ускорилась до 23,8% (с 22,2% в июле), в месячном составила 1,1%. Помимо войны, цены на продукты и товары подтолкнули повышение курса доллара, при этом по каждой группе товаров есть свои факторы подорожания.