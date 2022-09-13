Імпорт свинини у серпні скоротився втричі

Після здороження іноземної валюти на чверть у кінці липня, серпневі поставки свіжої, охолодженої та мороженої свинини істотно скоротилися.

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Про це заявляють аналітики Асоціації "Свинарі України".

"За попередніми оцінками протягом минулого місяця до України завезли 1,5 тисяч тонн свинини. Це більш ніж втричі поступається обсягам імпорту попереднього місяця та показникам серпня 2021-го", - зазначають аналітики Асоціації "Свинарі України".

Окрім обсягів імпорту другий місяць поспіль "просідає" і середня ціна кілограма імпортованої свинини: зокрема, у серпні середня митна вартість свинини складала $1,91 за кг проти $2,03 за кг у липні та $2,21 за кг у червні. При цьому, лише третина імпортованого у серпні надійшло в межах додаткової квоти, тож завезення решти обкладалося додатковим 10-12% митом.

У вересні темпи імпорту не пожвавилися. Станом на 11-те вересня до України надійшло 550 тонн свинини з країн ЄС, що загалом відповідає серпневій імпортній динаміці. Наразі вітчизняні імпортери можуть завезти ще 1,2 тисяч тонн свинини без сплати мита (за даними на 13-те вересня), проте така можливість поширюється лише на окремі свинячі відруби на кістці та пів туші.

Нагадаємо, що за даними Держстату, у серпні 2022 року споживча інфляція в річному вимірі пришвидшилася до 23,8% (із 22,2% у липні), у місячному склала 1,1%. Окрім війни, ціни на продукти та товари підштовхнуло вгору підвищення курсу долара, при цьому по кожній групі товарів є свої чинники подорожчання.