Минагро расширит программу кредитования для аграриев

Государство намерено расширить программу кредитования для перерабатывающий предприятий в сфере АПК.

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Первый заместитель Министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий сообщил, что правительство приняло решение о дополнительном выделении портфельных гарантий четырем государственным банкам на 3 млрд 390 млн грн. Об этом говорится на сайте ведомства.

Таким образом, 31 мая будет завершено кредитование посевной кампании в рамках программы "Доступные кредиты 5–7–9". Всего за три месяца более 10 тысяч аграриев получили финансирование более чем на 30 млрд грн.

Кроме того правительство намерено расширить программу кредитования для перерабатывающий предприятий в сфере АПК.

"У нас уже готов план на июнь-август относительно дальнейших приоритетов в доступном финансировании аграриев. Минагрополитики имеет целый ряд наработок по кредитованию отрасли переработки с/х продукции. Да, мы уже инициировали изменения в Постановление № 723, чтобы расширить перечень тех, кто может получить кредиты под государственные гарантии, включив в этот перечень перерабатывающие предприятия", – рассказал Тарас Высоцкий.

В ведомстве добавили, что государство будет делать акцент на перерабатывающих предприятий из-за того, что украинские порты заблокированы, поэтому экспортировать зерно в нужном количестве пока нет возможности.

"Учитывая, что наши морские порты заблокированы, и мы не можем в необходимом количестве экспортировать наше зерно, мы будем делать акцент на перерабатывающей отрасли. В результате предприятия, работающие в этой сфере, благодаря портфельным гарантиям смогут выкупить у с/х товаропроизводителей определенный запас их продукции, а последние, в свою очередь, смогут погасить часть тела кредита. Мы хотим позаботиться о том, чтобы дать максимально возможный кредитный ресурс всем работающим в сфере АПК", – добавил директор финансово-экономического департамента Минагрополитики Баграт Ахиджанов.

Напомним, что из-за российской агрессии херсонские фермеры продают ранний картофель за бесценок.