Минус $4,3 млрд ежегодно: почему украинские аграрии против быстрого введения новых правил ЕС по средствам защиты растений

Не через три года, а через десять. Украинские аграрии предупреждают о рисках слишком быстрого перехода на стандарты ЕС в сфере средств защиты растений, предполагающих отказ от части действующих веществ. Это может привести к падению урожайности до 20%, потерям около 14 млн тонн зерна ежегодно и убыткам для экономики более $4,3 млрд.

Компромиссное решение – 10-ти летний переходный период. Об этом в колонке Delo.ua сообщила оординатор комитета защиты растений и семян "Украинского клуба аграрного бизнеса" ( УКАБ) Анна Каширина.

Химикаты, которыми украинские аграрии борются с вредителями на полях слишком рискованы для окружающей среды, считают в ЕС и требуют отказаться от них. У наших аграриев свои доводы на это.

" Климатические зоны Украины существенно отличаются от большинства стран ЕС. Из-за более высоких среднегодовых температур на Юге и Востоке прессинг вредителей и болезней у нас более агрессивный. Если забрать действующие вещества без адаптированных биологических или химических заменителей, мы просто сдадим поля на растерзание вредным организмам", - цитирует Каширина наук.

Цена вопроса – сверхвысокая для украинского агробизнеса. Речь идет об ощутимых потерях урожайности и сокращении объемов производства зерна ежегодно.

Почему агросектору требуется 10-летний переходный период для средств защиты растений

Украинский агросектор сталкивается с риском слишком быстрого приведения рынка средств защиты растений (СВР) к стандартам Европейского Союза.

Евроинтеграция является стратегически правильным и неизбежным процессом. Однако евроинтеграция должна происходить как управляемая трансформация, а не как "шоковая терапия" для отечественного агробизнеса, подчеркнула Каширина.

Анализ рынка свидетельствует, что украинские технологии выращивания имеют критически высокую зависимость от отдельных действующих веществ (ДР), которые ограничены или не одобрены в ЕС. Их одномоментный вывод из оборота создает риск не только для агропроизводства, но и для всей цепи – от производителя СЗР до конечного экспортера, пояснила эксперт.

Рынок СВР: в полную гармонизацию с правилами ЕС дадут всего три года

В Верховной Раде зарегистрировали новый евроинтеграционный законопроект №15362 "О средствах защиты растений", который должен обновить правила авторизации и использования соответствующих препаратов. Действующее законодательство в этой сфере нуждается в существенном обновлении, поскольку Украина обязана гармонизировать свои нормы с жесткими стандартами Европейского Союза до конца 2028 года.

В пояснительной записке утверждается, что принятие данного законопроекта будет иметь комплексное положительное влияние на развитие аграрного сектора, систему государственного регулирования, здравоохранение населения, защиту окружающей среды и международную торговлю.

Однако отечественные аграрные ассоциации отмечают, что европейские производители переходили на эти правила постепенно в течение двадцати лет, имея всестороннюю институциональную поддержку. Поэтому профильные сообщества, в частности ассоциация "Украинский клуб аграрного бизнеса" , призывают предусмотреть 10-летний переходный период - до 31 декабря 2035 года, для адаптации украинского рынка к новым требованиям.

Заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Тарас Высоцкий также заявлял, что адаптация к стандартам Европейского Союза в сфере средств защиты растений может стоить агросектору до 20% урожая и не менее $2 млрд в год.

Отечественные производители опасаются, что преждевременный запрет широкого перечня действующих веществ при отсутствии полноценного доступа к рынку ЕС поставит наш агробизнес в неравные условия по сравнению с мировыми конкурентами, отметила Каширина.

"Переходный период продолжительностью до 10 лет для наиболее критических действующих веществ - это не попытка отсрочить изменения, а вопросы выживания нашего агроэкспорта, сохранения продовольственной безопасности и устойчивости экономики во времена глобальных вызовов", - отметила Каширина.

Также время, необходимое мировым и украинским компаниям производителям СЗР для разработки, испытания и регистрации в Украине, климатически адаптированных и финансово оправданных альтернатив.

Регуляторная спешка может стоить до $4,3 млрд в год

Ученые и аналитики оценили реальные экономические последствия регуляторной спешки, и эти цифры впечатляют:

10 млн га под угрозой около 40% всех сельхозугодий Украины рискуют стать нерентабельными или критически потерять урожайность;

минус 14 млн тонн зерна ежегодно . именно столько урожая может недополучить страна из-за пробелов в защите растений от вредителей и болезней;

$4,3 млрд убытков, общие ежегодные экономические потери агросектора превысят эту астрономическую сумму;

до 20% падения сбора урожаев в разрезе ключевых экспортных культур (кукуруза, подсолнечник, зерновые) потери доходов производителей могут достигать в среднем 144 $/га.

Чем грозит чрезмерная регуляторная спешка?

Механическое и быстрое копирование европейских запретов без учета украинских реалий способно нанести агросектору серьезный регуляторный шок, предостерегла экспертка.

Если для нишевых веществ на рынке существуют альтернативы, то радикальный вывод стратегически важных ДР будет иметь серьезные последствия:

стремительный рост себестоимости – альтернативные схемы защиты часто являются более дорогими и менее эффективными, что существенно увеличит затраты производителей;

пробелы в защите растений и потеря урожая – полный вывод определенных ДР образует пробелы в контроле вредных организмов, что приведет к падению урожайности и качеству продукции;

уменьшение количества разрешенных химических классов заставит чаще использовать одни и те же препараты, вызывая устойчивость (резистентность) у патогенов и вредителей;

малые и средние хозяйства пострадают больше всего, ведь они имеют ограниченный финансовый ресурс для быстрой адаптации;

искусственный дефицит эффективных решений мгновенно спровоцирует всплеск нелегального обращения и распространение фальсифицированных препаратов.

Аграрное сообщество, в частности эксперты ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ), отмечают: переходный период не является попыткой отложить имплементацию европейских норм. Это инструмент управляемой и безопасной адаптации рынка. Удлиненный период позволит рынку подготовиться к изменениям и обеспечить появление полноценных, экономически приемлемых химических и нехимических решений.

Призыв к украинским властям: время обеспечить предсказуемость и поддержать национального производителя

Украинский бизнес готов к постепенному очищению рынка от веществ с низкой значимостью.

"В то же время мы ожидаем такую же конструктивную и партнерскую позицию со стороны государства", - подчеркнула Каширина.

Поэтому аграрное сообщество обращается в Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины, Офис Вицепремьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, а также профильный комитет Верховной Рады Украины с предложениями: