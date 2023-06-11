Польские фермеры приостановили протест в Дорогуске

Фермеры из Польши решили приостановить акцию протеста на пограничном переходе в Дорогуску в Люблинском районе, поскольку смогли договорились с министром сельского хозяйства страны Робертом Телусом и назначили дату переговоров.

Об этом пишет RMF FM.

Аграрии встретятся с Телусом в середине следующей недели. Организатор протеста Бартломей Шайнерт сообщил, что протест приостановлен именно по просьбе министра.

Телус пояснил, что почти все требования, предъявленные фермерами, уже реализованы польским правительством, а первые обещанные аграриям средства должны поступить уже в июне.

Однако министр подчеркнул, что единственным требованием, которое он не может обещать, является продление закупки зерна до 15 июля.

"Я не могу здесь обещать, потому что мы хотим сделать все возможное для сбора урожая, до 1 июля, чтобы опустошить аграрные склады, чтобы также использовать эти средства", – отметил он и добавил, что это технический вопрос.

В субботу фермеры начали разъезжаться, но чтобы разгрузить огромную пробку на границе, нужно некоторое время. Издание сообщило, что со стороны Украины въезда в Польшу ожидают около 4 тысяч грузовиков, а со стороны Польши ждут 450 грузовиков.

Напомним, 9 июня польские фермеры начали забастовку перед пунктом пропуска "Дорогуск - Ягодин" со стороны Польши. Планировалось, что он продлится до 13 июня.

По словам фермеров, причиной забастовки стала трагическая ситуация на польском рынке, вызванная неконтролируемым поступлением зерновых из Украины и отсутствием системных решений для защиты внутреннего рынка.

Добавим, что это не первая забастовка польских аграриев. 7 июня фермеры заблокировали движение через пункт пропуска "Шегини".