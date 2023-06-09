Польские фермеры блокируют движение через пункт пропуска "Ягодин-Дорогуск"

Сегодня, 9 июня, польские фермеры начали забастовку перед пунктом пропуска "Дорогуск - Ягодин" со стороны Польши. Она продлится до 13 июня.

Об этом сообщила Госпогранслужба.

Отмечается, что в связи с этим, польской стороной оформление следующих из Украины грузовых автомобилей временно осуществляться не будет.

На выезд из Польши (въезд в Украину) будет пропускаться только транспорт, перевозящий гуманитарный груз.

Пропуск автобусов осуществляется в обоих направлениях в обычном порядке.

Как отмечают в Госпогранслужбе, предварительно, акция продлится до 01:00 13 июня.

"Просим водителей грузовых транспортных средств учесть эту информацию при планировании поездок через пункт пропуска "Ягодин-Дорогуск", - говорится в сообщении ведомства.

Польское издание Lublin112 сообщает, что организатором акции является объединение польских фермеров "Обманутое село".

"Из-за трагической ситуации на польском рынке, вызванной неконтролируемым поступлением зерновых из Украины, отсутствия системных решений для защиты внутреннего рынка, а следовательно, обеспечения продовольствием безопасности страны, "Обманутое село" объявляет блокаду границы", – говорится в заявлении объединения.

Добавим, что это не первая забастовка польских аграриев. 7 июня фермеры заблокировали движение через пункт пропуска "Шегини".

Напомним, Европейский союз решил постепенно отменить до 15 сентября этого года исключительные и временные превентивные меры, предпринятые 2 мая по импорту пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника из Украины в пять стран.