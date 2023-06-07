Рух вантажівок у Польщу через пункт пропуску "Шегині" заблоковано: у чому причина

Виїзд вантажівок з України до Польщі через прикордонний пункт пропуску "Шегині" заблоковано. Причиною цьому став протест польських фермерів.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

"Перед пунктом пропуску "Медика" польські фермери заблокували рух вантажних транспортних засобів, що слідують з України до Польщі", - йдеться у повідомленні.

Водночас пропуск легковиків, автобусів, а також вантажівок на в’їзд в Україну здійснюється у звичайному режимі.

У прикордонній службі просять громадян обирати інші шляхи до Польщі.

Як повідомляє польське RMF24, фермери почали збиратися на дорозі DK28 о 8:00, очікується, що протест триватиме до 16:00. Причиною протесту фермери називають "відновлення лібералізації торгівлі з Україною".

Нагадаємо, Європейський союз вирішив поступово скасувати до 15 вересня цього року виняткові та тимчасові превентивні заходи, вжиті 2 травня щодо імпорту пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику з України до п'яти країн.

Зазначимо, Єврокомісія після досягнення 28 квітня домовленостей із Польщею, Болгарією, Угорщиною, Румунією та Словаччиною оголосила 2 травня про введення тимчасових заходів щодо імпорту згаданих категорій агропродукції з України за умови скасування цими країнами національних заходів щодо неї.

Обмеження були запроваджені після скарг цих країн на те, що надлишок українського зерна на ринку знижує ціни на місцеву сільгосппродукцію, що впливає на доходи місцевих фермерів.