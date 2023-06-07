Движение грузовиков в Польшу через пункт пропуска "Шегини" заблокировано: в чем причина

Выезд грузовиков из Украины в Польшу через пограничный пункт пропуска "Шегини" заблокирован. Причиной тому стал протест польских фермеров.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"Перед пунктом пропуска "Медика" польские фермеры заблокировали движение грузовых транспортных средств, следующих из Украины в Польшу", - говорится в сообщении.

В то же время пропуск легковых автомобилей, автобусов, а также грузовиков на въезд в Украину осуществляется в обычном режиме.

В пограничной службе просят граждан выбирать другие пути в Польшу.

Как сообщает польское RMF24, фермеры начали собираться на дороге DK28 в 8:00, ожидается, что протест продлится до 16:00. Причиной протеста фермеры называют "возобновление либерализации торговли с Украиной".

Напомним, Европейский союз решил постепенно отменить до 15 сентября этого года исключительные и временные превентивные меры, предпринятые 2 мая по импорту пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника из Украины в пять стран.

Отметим, Еврокомиссия после достижения 28 апреля договоренностей с Польшей, Болгарией, Венгрией, Румынией и Словакией объявила 2 мая о введении временных мер в отношении импорта упомянутых категорий агропродукции из Украины при условии отмены этими странами национальных мер в отношении нее.

Ограничения были введены после жалоб этих стран на то, что переизбыток украинского зерна на рынке снижает цены на местную сельхозпродукцию, что влияет на доходы местных фермеров.