Польські фермери блокують рух через пункт пропуску "Ягодин-Дорогуськ"

Сьогодні, 9 червня, польські фермери розпочали страйк перед пунктом пропуску "Дорогуськ – Ягодин" з боку Польщі. Він триватиме до 13 червня.

Про це повідомила Держприкордонслужба.

Зазначається, що у зв’язку з цим, польською стороною оформлення вантажних автомобілів, які слідують з України, тимчасово здійснюватися не буде.

На виїзд з Польщі (в'їзд в Україну) пропускатимуть лише транспорт, який перевозить гуманітарний вантаж.

Пропуск автобусів здійснюється в обох напрямках у звичному порядку.

Як зазначають у Держприкордонслужбі, попередньо, акція триватиме до 01:00 13 червня.

"Просимо водіїв вантажних транспортних засобів врахувати цю інформацію під час планування поїздок через пункт пропуску "Ягодин-Дорогуськ", - йдеться у повідомленні відомства.

Польське видання Lublin112 повідомляє, що організатором акції є об'єднання польських фермерів "Ошукане село".

"Через трагічну ситуацію на польському ринку, спричинену неконтрольованим надходженням зернових з України, відсутність системних рішень для захисту внутрішнього ринку, а отже, забезпечення продовольством безпеки країни, "Ошукане село" оголошує блокаду кордону", – йдеться у заяві об'єднання.

Додамо, що це не перший страйк польських аграріїв. 7 червня фермери заблокували рух через пункт пропуску "Шегині".

Нагадаємо, Європейський союз вирішив поступово скасувати до 15 вересня цього року виняткові та тимчасові превентивні заходи, вжиті 2 травня щодо імпорту пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику з України до п'яти країн.