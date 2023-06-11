Польські фермери призупинили протест у Дорогуську

Фермери з Польщі вирішили призупинили акцію протесту на прикордонному переході в Дорогуську на Люблінщині, оскільки змогли домовилися з міністром сільського господарства країни Робертом Телусом та призначили дату переговорів.

Про це пише RMF FM.

Аграрії зустрінуться з Телусом в середині наступного тижня. Організатор протесту Бартломей Шайнерт повідомив, що протест призупинено саме на прохання міністра.

Телус пояснив, що майже всі вимоги, які подали фермери, вже реалізовані польським урядом, а перші обіцяні аграріям кошти повинні надійти вже у червні.

Проте міністр наголосив, що єдиною вимогою, яку він не може обіцяти, є продовження закупівлі зерна до 15 липня.

"Я не можу тут обіцяти, тому що ми хочемо зробити все можливе до збору врожаю, до 1 липня, щоб спустошити аграрні склади, щоб також використати ці кошти", – зазначив він і додав, що це технічне питання.

У суботу фермери почали роз'їжджатися, але щоб розвантажити величезний затор на кордоні, потрібен деякий час. Видання повідомило, що з боку України в'їзду до Польщі очікують майже 4 тисячі вантажівок, а з боку Польщі чекають 450 вантажівок.

Нагадаємо, 9 червня польські фермери розпочали страйк перед пунктом пропуску "Дорогуськ – Ягодин" з боку Польщі. Планувалося, що він триватиме до 13 червня.

За словами фермерів, причиною страйку стала трагічна ситуація на польському ринку, яку спричинило неконтрольоване надходження зернових з України і відсутність системних рішень для захисту внутрішнього ринку.

Додамо, що це не перший страйк польських аграріїв. 7 червня фермери заблокували рух через пункт пропуску "Шегині".