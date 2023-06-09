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Агро
Дата публікації

Українські аграрії планують заблокуювати в'їзд польських вантажівок на територію України

Українські аграрії планують заблокуювати в'їзд польських вантажівок на територію України
Українські фермери категорично не згодні з діями польських колег. Фото: ВАР

Українські фермери зайняли рішучу позицію щодо захисту своїх інтересів і українського сільськогосподарського сектору. Вони влаштують “дзеркальну” акцію протесту, яка є відповіддю на дії польських фермерів, які почали страйк та заблокували пункт пропуску "Дорогуськ - Ягодин" для вантажів з українською сільськогосподарською продукцією. 

Про це йдеться у заяві "Всеукраїнської аграрної ради".

Українські агровиробники розпочнуть протест 10 червня о 10:00. Акція триватиме до 00:00 14 червня.

Повідомляється, що протестувальники перекривають рух польським вантажівкам через чотири міжнародні пункти пропуску: перед пунктом пропуску "Дорогуськ – Ягодин" зі сторони України; в смт Краковець біля міжнародного пункту пропуску "Краківець-Корчова"; в с. Рата біля міжнародного пункту пропуску "Рава-Руська"; в с. Шегині біля міжнародного пункту пропуску "Шегині-Медика.

Українські фермери категорично не згодні з діями польських фермерів, які односторонньо і в порушення торговельних правил Європейського союзу та рішень Європейської комісії, блокують вантажівки з українською сільськогосподарською продукцією на території Польщі. Польські фермери, займаючись такими діями, насправді допомагають Путіну, оскільки бажають, щоб українське зерно залишилося в Україні, а ціни на нього зросли. 

"Враховуючи складну соціально-політичну ситуацію, що склалась у сусідніх країнах ЄС, ми закликаємо усіх представників аграрного сектору України доєднатися до акції протесту разом з нами аби не допустити знищення галузі, що є основою економіки України", - пишуть аграрії

У заяві йдеться про те, що заборона на імпорт та транзит продуктів створить проблеми не лише для українських фермерів, але й загострить кризу зі світовою харчовою безпекою. Будь-які розмови про заборону транзиту української сільськогосподарської продукції є неприпустимими, оскільки від цього залежить не тільки економічне благополуччя європейських фермерів, але й виживання українських фермерів та споживачів української продукції по всьому світу.

Нагадаємо, сьогодні, 9 червня, польські фермери розпочали страйк перед пунктом пропуску "Дорогуськ – Ягодин" з боку Польщі. Він триватиме до 13 червня.

Це не перший страйк польських аграріїв. 7 червня фермери заблокували рух через пункт пропуску "Шегині".

Автор:
Тетяна Гойденко