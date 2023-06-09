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Агро
Дата публикации

Украинские аграрии планируют заблокировать въезд польских грузовиков на территорию Украины

Украинские аграрии планируют заблокировать въезд польских грузовиков на территорию Украины
Украинские фермеры категорически не согласны с действиями польских коллег. Фото: ВАС

Украинские фермеры заняли решительную позицию защиты своих интересов и украинского сельскохозяйственного сектора. Они устроят зеркальную акцию протеста, которая является ответом на действия польских фермеров, которые начали забастовку и заблокировали пункт пропуска "Дорогуск - Ягодин" для грузов с украинской сельскохозяйственной продукцией.

Об этом говорится в заявлении "Всеукраинского аграрного совета".

Украинские агропроизводители начнут протест 10 июня в 10:00. Акция продлится до 00:00 14 июня.

Сообщается, что протестующие перекрывают движение польским грузовикам через четыре международных пункта пропуска: перед пунктом пропуска "Дорогуск - Ягодин" со стороны Украины; в пгт Краковец возле международного пункта пропуска "Краковец-Корчева"; в с. Рата возле международного пункта пропуска "Рава-Русская"; в с. Шегини возле международного пункта пропуска "Шегини-Медика".

Украинские фермеры категорически не согласны с действиями польских фермеров, односторонне и в нарушение торговых правил Европейского союза и решений Европейской комиссии, блокируют грузовики с украинской сельскохозяйственной продукцией на территории Польши. Польские фермеры, занимаясь такими действиями, действительно помогают Путину, поскольку желают, чтобы украинское зерно осталось в Украине, а цены на него выросли.

"Учитывая сложную социально-политическую ситуацию, сложившуюся в соседних странах ЕС, мы призываем всех представителей аграрного сектора Украины присоединиться к акции протеста вместе с нами, чтобы не допустить уничтожения отрасли, являющейся основой экономики Украины", - пишут аграрии

В заявлении говорится, что запрет на импорт и транзит продуктов создаст проблемы не только для украинских фермеров, но и обострит кризис с мировой продовольственной безопасностью. Любые разговоры о запрете транзита украинской сельскохозяйственной продукции недопустимы, поскольку от этого зависит не только экономическое благополучие европейских фермеров, но и выживание украинских фермеров и потребителей украинской продукции по всему миру.

Напомним, сегодня, 9 июня, польские фермеры начали забастовку перед пунктом пропуска "Дорогуск - Ягодин" со стороны Польши. Он продлится до 13 июня.

Это не первая забастовка польских аграриев. 7 июня фермеры заблокировали движение через пункт пропуска "Шегини".

Автор:
Татьяна Гойденко