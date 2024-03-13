УКАБ предлагает превратить Минагрополитики в "зеленое министерство", но не объединять его с Минэкономики

Ассоциация "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) выступает против объединения Министерства аграрной политики и продовольствия Украины с Министерством экономики, опасаясь, что такой шаг может взорвать внимание к агросектору.

Об этом идет речь на сайте организации.

УКАБ призывает к превращению Минагрополитики в инновационное "зеленое министерство", что будет способствовать адаптации агросектора к европейским нормам и поддержанию его восстановления и развития.

В своем обращении ассоциация подчеркнула, что аграрный сектор в 2023 году сформировал значительную часть ВВП Украины, обеспечив 61% всех валютных поступлений от экспорта товаров. УКАБ отмечает, что Минагрополитики ожидает сложный процесс имплементации европейского законодательства, в частности, адаптация к общей аграрной политике ЕС и стратегии "От поля до стола" в рамках "Зеленого соглашения".

"В течение следующих лет Украина должна подготовить собственные регуляции в этой сфере для выполнения обязательств по членству Украины в ЕС и должно быть обеспечено эффективное функционирование структур и институций, которые будут гарантировать внедрение таких регуляций. Поэтому отсутствие институционально сильного, профильного и независимого министерства может привести к риску подачи ложных сигналов ЕС о политике Украины по дальнейшему развитию сельского хозяйства", – говорится в сообщении.

Обращение содержит призыв к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю пересмотреть решение об объединении министерств и рассмотреть возможность расширения полномочий Минагрополитики.

В контексте предстоящих переговоров между Украиной и Европейским Союзом Минагрополитики столкнется со значительным объемом работ по внедрению европейских норм. Анализ украинского законодательства в сфере аграрной политики и развития сельских территорий обнаружил, что из 1370 подлежащих обсуждению актов только 11 полностью соответствуют европейским стандартам. В сфере продовольственной безопасности и ветеринарных и фитосанитарных требований ситуация еще более сложная, из 2607 актов только 80 соответствуют европейским нормам.

Ассоциация считает, что создание профессионального и эффективного "Зеленого министерства" будет соответствовать лучшим европейским практикам и будет способствовать развитию аграрного сектора и сельских территорий, а также экологии и качеству пищевых продуктов в Украине.

Напомним, 4 марта премьер-министр Украины Денис Шмигаль сообщил, что планируется реформа правительства, в рамках которой количество министерств будет сокращено на треть.

Под сокращение в правительстве могут попасть Министерство культуры и информационной политики и Министерство молодежи и спорта, передает Hromadske со ссылкой на источник во фракции "Слуга Народа". Кроме того, Минагрополитики могут объединить с Минэкономики.