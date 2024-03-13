УКАБ пропонує перетворити Мінагрополітики в "зелене міністерство", але не об’єднувати його з Мінекономіки

Асоціація "Український клуб аграрного бізнесу" (УКАБ) виступає проти об'єднання Міністерства аграрної політики і продовольства України з Міністерством економіки, побоюючись, що такий крок може підірвати увагу до агросектору.

Про це йдеться на сайті організації.

Натомість УКАБ закликає до перетворення Мінагрополітики на інноваційне "зелене міністерство", що сприятиме адаптації агросектору до європейських норм та підтриманню його відновлення та розвитку.

У своєму зверненні асоціація підкреслила, що аграрний сектор у 2023 році сформував значну частку ВВП України, забезпечивши 61% всіх валютних надходжень від експорту товарів. УКАБ зазначає, що на Мінагрополітики чекає складний процес імплементації європейського законодавства, зокрема, адаптація до спільної аграрної політики ЄС і стратегії "Від лану до столу" в рамках "Зеленої угоди".

"Протягом наступних років Україна повинна підготувати власні регуляції у цій сфері для виконання зобов’язань щодо членства України в ЄС і має бути забезпечено ефективне функціонування структур та інституцій, які гарантуватимуть впровадження таких регуляцій. Тому, відсутність інституційно сильного, профільного та незалежного міністерства може призвести до ризику подання хибних сигналів ЄС про політику України щодо подальшого розвитку сільського господарства", – йдеться у повідомленні.

Звернення містить заклик до прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля переглянути рішення про об'єднання міністерств та розглянути можливість розширення повноважень Мінагрополітики.

У контексті майбутніх переговорів між Україною та Європейським Союзом, Мінагрополітики зіштовхнеться зі значним обсягом робіт щодо впровадження європейських норм. Аналіз українського законодавства у сфері аграрної політики та розвитку сільських територій виявив, що з 1370 актів, які підлягають обговоренню, тільки 11 повністю відповідають європейським стандартам. У сфері продовольчої безпеки та ветеринарних та фітосанітарних вимог ситуація ще складніша, із 2607 актів тільки 80 відповідають європейським нормам.

Асоціація вважає, що створення професійного та ефективного "Зеленого міністерства" відповідатиме найкращим європейським практикам і сприятиме розвитку аграрного сектору та сільських територій, а також екології та якості харчових продуктів в Україні.

Нагадаємо, 4 березня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що планується реформа уряду, в рамках якої кількість міністерств буде скорочена на третину.

Під скорочення в уряді можуть потрапити Міністерство культури та інформаційної політики та Міністерство молоді та спорту, передає Hromadske з посиланням на джерело у фракції "Слуга Народу". Крім того, Мінагрополітики можуть об'єднати з Мінекономіки.