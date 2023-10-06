Украинские аграрии уже собрали 46,7 млн. тонн нового урожая

Украинские аграрии продемонстрировали поразительные результаты в урожае зерновых и масличных культур на первую неделю октября. В общей сложности, было намолочено чрезвычайные 46,7 миллиона тонн зерновых и масличных культур, выращенных на площади 7 258 тысяч гектаров с поразительной урожайностью 44,5 центнеров на гектар.

Об этом сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия Украины.

Пшеницу собрали с площади 4 695 тысяч гектаров, намолочено 22 210,9 тысячи тонн.

Ячмень собрали с площади 1505 тысяч гектаров, намолочено 5863 тысяч тонн.

Горох было обмолочено на площади 154,4 тысячи гектаров, намолочено 396,8 тысячи тонн.

Кукурузу собрали с площади 414 тысяч гектаров, намолочено 2 миллиона 585,5 тысячи тонн.

Гречку было собрано на площади 122,4 тысячи гектаров, намолочено 173,8 тысячи тонн.

Просо собрали с площади 68,7 тысячи гектаров, намолочено 155,1 тысячи тонн.

Другие зерновые и зернобобовые культуры были обмолочены на площади 300 тысяч гектаров, намолочены 923,1 тысячи тонн.

Масличные культуры также дали впечатляющий результат:

Рапс было собрано с площади 1396 тысяч гектаров, намолочено 4005 тысяч тонн семян.

Подсолнечник был выращен на площади 3 171 тысячи гектаров, намолочено 7 308 тысяч тонн семян.

Соя была выращена на площади 1 220,3 тысячи гектаров, намолочено 3 118 тысяч тонн.

Сбор сахарной свеклы еще продолжается, но уже удалось выкопать 3 267 тысяч тонн сладких корней на площади 68,4 тысячи гектаров с поразительной урожайностью 477,5 центнера на гектар.

Заметим, в этом году, по прогнозу Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, аграрии смогут собрать около 76,7 млн. тонн зерновых и 20,3 млн. тонн масличных культур.

Напомним, 5 сентября в Украине стартовала посевная озимая культура. Аграрии всех областей Украины активно сеют рапс и приступили к севу озимых на зерно.

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