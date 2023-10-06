Українські аграрії вже зібрали 46,7 млн тонн нового врожаю

Українські аграрії продемонстрували вражаючі результати у врожаї зернових та олійних культур на перший тиждень жовтня. Загалом, було намолочено надзвичайні 46,7 мільйона тонн зернових та олійних культур, які були вирощені на площі 7 258 тисяч гектарів з вражаючою врожайністю 44,5 центнерів на гектар.

Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства України.

Пшеницю зібрали з площі 4 695 тисяч гектарів, намолочено 22 210,9 тисяч тонн.

Ячмінь зібрали з площі 1 505 тисяч гектарів, намолочено 5 863 тисяч тонн.

Горох було обмолочено на площі 154,4 тисяч гектарів, намолочено 396,8 тисяч тонн.

Кукурудзу зібрали з площі 414 тисяч гектарів, намолочено 2 мільйони 585,5 тисяч тонн.

Гречку було зібрано на площі 122,4 тисяч гектарів, намолочено 173,8 тисяч тонн.

Просо зібрали з площі 68,7 тисяч гектарів, намолочено 155,1 тисяч тонн.

Інші зернові та зернобобові культури було обмолочено на площі 300 тисяч гектарів, намолочено 923,1 тисяч тонн.

Олійні культури також дали вражаючий результат:

Ріпак було зібрано з площі 1 396 тисяч гектарів, намолочено 4005 тисяч тонн насіння.

Соняшник було вирощено на площі 3 171 тисяч гектарів, намолочено 7 308 тисяч тонн насіння.

Соя була вирощена на площі 1 220,3 тисяч гектарів, намолочено 3 118 тисяч тонн.

Зібір цукрових буряків ще триває, але вже вдалося викопати 3 267 тисяч тонн солодких коренів на площі 68,4 тисяч гектарів з вражаючою врожайністю 477,5 центнера на гектар.

Зауважимо, цього року, за прогнозом Міністерства аграрної політики та продовольства України, аграрії зможуть зібрати близько 76,7 млн тонн зернових та 20,3 млн тонн олійних культур.

Нагадаємо, 5 вересня в Україні стартувала посівна озимих культур. Аграрії всіх областей України активно сіють ріпак та розпочали сівбу озимих на зерно.

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