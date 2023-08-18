Жнива-2023: в Мінагрополітики розповіли, в яких областях зібрали найбільший врожай зернових

Станом на 18 серпня аграрії всіх областей України вже намолотили 27,3 млн тонн зерна. Полтавщина, Вінниччина та Одещина завершили збір врожаю ранніх зернових.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.

Зазначається, що станом на другу половину серпня збір врожаю проведено на площі 6185,1 тис. га при врожайності 44,1 ц/га, намолочено 27 млн 259 тис. тонн ранніх зернових культур в т.ч.:

пшениці обмолочено 4384 тис. га (врожайність – 47,5 ц/га), намолочено 20818 тис. тонн;

ячменю обмолочено 1398 тис. га (врожайність – 39,8 ц/га), намолочено 5567 тис. тонн;

гороху обмолочено 152,2 тис. га (врожайність – 24,9 ц/га), намолочено 379,1 тис. тонн;

проса обмолочено 2,32 тис. га (врожайність – 12,1 ц/га), намолочено 2,81 тис. тонн;

гречки обмолочено 0,08 тис. га (врожайність – 11,3 ц/га), намолочено 0,1 тис. тонн.

інших зернових та зернобобових культур обмолочено 249 тис. га, намолочено 492,1 тис. тонн.

"Лідерами зі збирання зернових є сільгосптоваровиробники Запоріжжя, вони обмолотили 96% площ, найбільший намолот залишається за Одещиною – 3,2 млн тонн", - зауважують в МінАПК.

У відомстві додають, що на Дніпропетровщині, Херсонщині, Тернопільщині та Одещині розпочато збір проса.

Крім того, 13 областей закінчили збирання ріпаку. Наразі його обмолочено на площі 1370,7 тис. га, намолочено 3944,1 тис. тонн насіння при урожайності 28,8 ц/га.

В МінАПК повідомили, що повністю збір ранніх зернових культур завершили аграрії Полтавщини, Вінниччини та Одещини.

Нагадаємо, цього року, за прогнозом Міністерства аграрної політики та продовольства України, аграрії зможуть зібрати близько 76,7 млн тонн зернових та 20,3 млн тонн олійних культур.

Як повідомив аналітик олійних культур трейдингової компанії Barva Invest Андрій Новосьолов в коментарі для видання Delo.ua, Україна матиме врожай пшениці на рівні 17,4 млн тонн, ячменю - 4,5 млн тонн, ріпаку - 3,8 млн тонн.

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