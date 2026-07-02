Урожай кукурузы в Украине может сократиться на 20%: как Эль-Ниньо повлияет на агросектор

В случае реализации сценария сильной летней засухи, Украина может потерять до 20% урожая кукурузы и до 15% подсолнечника. Однако определяющим фактором станет не само явление Эль-Ниньо, а погодные условия в критический для культур период – июль и август.

Об этом сообщил Delo.ua аналитик "Украинского клуба аграрного бизнеса" (УКАБ) Максим Гопка.

Эль-Ниньо – это масштабное природное явление, сопровождающееся аномальным повышением температуры поверхностных вод в Тихом океане. 18 июня в NASA после новых спутниковых наблюдений сообщили о фиксации гигантской волны теплой воды протяженностью в сотни километров, что сигнализировало о формировании чрезвычайно сильного эпизода Эль-Ниньо.

Фото: NASA

По словам ученых, явление этого года имеет все шансы стать одним из самых интенсивных за всю историю наблюдений, писало Live Science .

Влияние Эль-Ниньо на урожай кукурузы и подсолнечника в Украине в 2026 году

Вероятность самого формирования Эль-Ниньо во второй половине 2026 года оценивается как высокая, но это не означает автоматическую засуху в Украине, отметил Гопка.

Для Европы и особенно для Украины, связь между Эль-Ниньо и летней погодой менее прямая, чем для тропических или южноамериканских регионов.

"Ключевой риск не в самом факте Эль-Ниньо, а в том, совпадет ли он с блокирующими антициклонами, длительной жарой и дефицитом осадков в июле-августе. Именно этот период критический для кукурузы и подсолнечника", - пояснил аналитик.

Для кукурузы риск выше, потому что она очень чувствительна к дефициту влаги во время выбрасывания метелки, цветения и налива зерна. Подсолнечник более устойчив к короткой засухе, но при продолжительной жаре в период цветения и налива семян также может терять урожайность, рассказал Гопка.

Какие регионы Украины наиболее уязвимы к засухе и температурным аномалиям

Крупнейшие регионы, уязвимые к засухе, это южная степь, где дефицит влаги является системным, а после разрушения Каховской ГЭС часть оросительной инфраструктуры не функционирует, заявил аналитик УКАБ.

Одесская, Николаевская, Херсонская, Запорожская области имеют наибольший риск, однако если говорить именно о зерновых и масличных культурах сюда еще можно отнести Днепропетровскую, Кировоградскую, частично Полтавскую, Черкасскую области, отметил Гопко.

Это южно-центральный пояс, который важен для кукурузы, но в стрессовые годы может быстро переходить в зону дефицита влаги.

Возможны потери урожайности кукурузы и подсолнечника из-за жары и дефицита влаги.

Последние сезоны подтверждают, что засуха остается ключевым фактором потерь в агросекторе Украины.

"По оценкам рынка, прямые убытки от засушливых условий в зерновых и масличных культурах в 2025 году составили около 1,8 млрд грн, что отражает существенное влияние климатических аномалий на производство", - напомнил эксперт.

В сценарии сильных летних засух основные потери формируются в южных и юго-восточных регионах, в то же время часть производства в центре и севере частично компенсирует общий валовой результат.

"В таких условиях потенциальное снижение урожайности может составлять: до 15–20% для кукурузы и до 10–15% для подсолнечника в зависимости от продолжительности периода жары и дефицита влаги в критические фазы развития культур", – сказал Гопка.

Таким образом, засуха формирует не системный обвал производства, а повышенную волатильность результатов между регионами и сезонами, подчеркнул он.

В начале июня Украинская зерновая ассоциация (УЗА) прогнозировала урожай кукурузы в размере 32,1 млн. тонн против 31,1 млн. тонн в прошлом году, а ее потенциальный экспорт в условиях свободной логистики может достичь 27 млн. тонн. Сбор подсолнечника ожидается на уровне 13,3 млн. тонн по сравнению с 11,1 млн. тонн в 2025 году, причем почти весь объем в количестве 13,5 млн. тонн будет переработан внутри страны, а экспорт семян составит не более 50 тыс. тонн.

Влияние климатического фактора в 2026 году на экспортный потенциал Украины

Климатический фактор последних 5 лет становится все более заметным в украинском региональном расположении.

Однако каждый год не похож на предыдущий, если в 2025 году на юге валовой сбор зерновых и масличных культур снизился из-за засухи, то на севере из-за стабильного уровня осадков дал исторические уровни урожайности с гектара, что компенсирует потери из другого региона и выравнивает общий уровень валового сбора в стране.

Климатический фактор в 2026 г. может повлиять на экспортный потенциал Украины. USDA ( Департамент сельского хозяйства США ) оценивает производство украинской пшеницы в 2026/27 МГ на уровне 23,5 млн тонн, экспорт — 14,0 млн тонн, а производство кукурузы — 30,0 млн тонн при экспорте 23,0 млн тонн.

В то же время, летняя засуха, дефицит влаги и высокие температуры могут снизить урожайность кукурузы, подсолнечника и сои, что непосредственно сократит объемы продукции, доступной для внешних рынков, отметил аналитик УКАБ.

По оценкам USDA, мировое производство пшеницы в 2026/27 МГ составит 820,1 млн. тонн, а конечные запасы — 275,4 млн. тонн. Для кукурузы прогноз производства повышен до 1 300,4 млн. тонн, а конечных запасов - до 281,2 млн. тонн.

"Поэтому отдельное ухудшение урожая в Украине не обязательно повлечет за собой глобальный дефицит, но в случае одновременных погодных проблем в США, ЕС, Бразилии или Причерноморском регионе мировой баланс может стать более напряженным, что поддержит цены на зерновые и масличные культуры", - пояснил Гопка.

Как аграриям минимизировать последствия возможной засухи

Лучшее решение попытаться уменьшить уязвимость посевов к жаре и дефициту влаги. Решения должны быть разными для юга, центра и севера, ведь нужно учитывать разный тип почв . Могут быть выбраны такие решения, как подбор засухоустойчивых гибридов, изменение типа почвообработки, внедрение орошения на отдельных участках, отметил аналитик.

Напомним, "Зерновая электронная биржа" сообщала, что волна экстремальной жары, охватившая значительную часть Европы, повлекла более 1300 смертей и негативно влияет на аграрный сектор ЕС. Больше всего пострадала Франция, где снижается урожайность зерновых культур из-за аномально высоких температур и засухи.