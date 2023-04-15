В ЕС ожидают снижения урожая из-за засухи второй год подряд

Из-за неблагоприятных погодных условий в странах ЕС задерживают посевную кампанию, также фиксируют порчу посевов. Это создает угрозу дальнейшего роста цен на продукты питания.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

В частности, засуха фиксируется на 60% сельской местности в Испании, погодные условия также ухудшаются в Португалии.

"Сейчас почва слишком сухая. Чем больше мы будем ждать, тем меньше урожая мы получим. Мы рискуем оказаться в драматической ситуации через несколько недель ", - рассказал владелец итальянской фермерской группы Confagricoltura Массимилиано Джиансанти.

По его словам, засуха в этом году может ударить по весеннему урожаю продовольственной продукции, в частности, томатов и фруктов — отрасли с годовым объемом продаж в 20 миллиардов евро и почти 8 миллиардов евро экспорта. Аграрии также ожидают, что производство сои и кукурузы будет под угрозой, что приведет к росту затрат для производителей мяса и птицы.

В то же время, осадки в марте и апреле в некоторых странах ЕС улучшили состояние посевов, поэтому аграрии прогнозируют рост производства зерна на 8% по сравнению с прошлым годом.

Напомним, недавно правительство Франции заявило о самой засушливой в истории страны зиме и, как следствие, ждет засуху летом. Поэтому в стране собирались ввести ограничения на воду.

Источник фото: ua.depositphotos.com