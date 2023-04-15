В ЄС очікують зниження врожаю через посуху другий рік поспіль

Через несприятливі погодні умови в країнах ЄС затримують посівну кампанію, також фіксують псування посівів. Це створює загрозу подальшого зростання цін на продукти харчування.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Зокрема, посуху фіксують на 60% сільської місцевості в Іспанії, погодні умови також погіршуються в Португалії.

"Зараз ґрунт занадто сухий. Чим більше ми будемо чекати, тим менше врожаю ми отримаємо. Ми ризикуємо опинитися в драматичній ситуації через кілька тижнів", — розповів власник італійської фермерської групи Confagricoltura Массіміліано Джіансанті.

За його словами, цьогорічна посуха може вдарити по весняному врожаю продовольчої продукції, зокрема, томатів та фруктів — галузі з річним обсягом продажів у 20 мільярдів євро і майже 8 мільярдів євро експорту. Аграрії також очікують, що виробництво сої та кукурудзи також буде під загрозою, що призведе до зростання витрат для виробників м’яса та птиці.

Водночас опади в березні та квітні в деяких країнах ЄС покращили стан посівів, тому аграрії прогнозують зростання виробництва зерна на 8% порівняно з минулим роком.

Нагадаємо, нещодавно уряд Франції заявив про саму посушливу в історії країни зиму і, як наслідок, чекає посуху влітку. Через це в країні збиралися запровадити обмеження на воду.

Джерело фото: ua.depositphotos.com