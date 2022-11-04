В Минагрополитики назвали регионы с самой высокой урожайностью зерновых

Украинские аграрии провели сбор зерновых и зернобобовых культур на площади 8 млн. га (72%) при урожайности 40,7 ц/га и намолотили уже 32,6 млн тонн зерна. Больше всего гречки собрали на Житомирщине, ячменя – на Одесщине, подсолнечника – на Кировоградщине.

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

Отмечается, что пшеницы обмолочено 4,7 млн. га (100%), при урожайности 41,2 ц/га намолочено 19,4 млн. тонн.

Также ячменя обмолочено 1,6 млн. га (100%), при урожайности 35,1 ц/га намолочено 5,6 млн. тонн.

Кроме того, гороха обмолочено 111,5 тыс. га (100%), при урожайности 23,4 ц/га намолочено 261 тыс. тонн.

Кукурузы на зерно обмолочено 1,1 млн. га (27%), при урожайности 55,4 ц/га намолочено 6,3 млн. тонн.

Гречки обмолочено 111 тыс. га (95%), при урожайности 13,6 ц/га намолочено 151 тыс. тонн.

Проса обмолочено 42,6 тыс. га (95%), при урожайности 23,1 ц/га намолочено 98 тыс. тонн.

Больше всего гречихи намолотили аграрии Житомирщины – 29,6 тыс. тонн, а самая высокая урожайность этой крупяной культуры на Полтавщине – 19,1 ц/га. Сельхозпроизводители Одесщины больше всего намолотили ячменя – 833 тыс. тонн.

Кроме того, сбор подсолнечника произведено на площади 4,1 млн га, (87%) намолочено 9 млн тонн семян при урожайности 22 ц/га. Самый высокий намолот у аграриев Кировоградщины – 1,3 млн. тонн.

Сою собрано на площади 1,3 млн га, (85%) намолочено 3,1 млн тонн при урожайности 23,9 ц/га, больше всего в Хмельницкой области – 380 тыс. тонн.

Сахарной свеклы выкопано на площади 131,4 тыс. га, (73%) накопано 6,4 млн тонн сладких корней при урожайности 488 ц/га, больше всего в Винницкой области – 1,9 млн тонн.

Сбор рапса завершено на площади 1,1 млн га, (100%) намолочено 3,2 млн тонн семян при урожайности 28,9 ц/га;

Сельхозтоваропроизводители Днепропетровщины и Одесщины намолотили более 2,7 млн тонн зерна, а Винницкой, Кировоградской, Киевской и Хмельницкой более 2 млн тонн зерна каждая.

В ведомстве сообщили, что самая высокая урожайность зерновых и зернобобовых культур у аграриев Хмельницкой области - 62,2 ц/га.

Напомним, в Минагрополитики уверяют, что в этом году будет собрано около 67 млн тонн зерновых, зернобобовых и масличных, что является одним из ТОП-5 лучших показателей за 30 лет.

Отметим, что до конца года в Украине будет продолжать действовать запрет на экспорт гречки. Для внутреннего потребления украинцам нужно 110 тысяч тонн этой крупы.