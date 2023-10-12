В Одесской области компания экспортировала сою, "забыв" о налогах: арестовано 4 тысячи тонн бобов (ФОТО)

Территориальное управление Бюро экономической безопасности в Одесской области разоблачило компанию, должностные лица которой наладили экспорт соевых бобов без уплаты налогов. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"Сельскохозяйственную продукцию покупали за наличные средства, не отражая это в бухгалтерской и налоговой отчетностях. В то же время для экспорта сои использовали подконтрольные предприятия", - отмечают в БЭБ.

В ходе обысков на складах, где проходила перевалка сои, детективы обнаружили и изъяли около 4 тысяч тонн бобов, компьютерную технику и первичные финансово-хозяйственные документы.

По решению Киевского районного суда Одессы на изъятое имущество стоимостью 53 миллиона гривен был наложен арест. Судя по опубликованным фото, экспорт бобов происходил через один из дунайских портов.

Фото: БЕБ

Расследование ведется по части 3 статьи 212 Уголовного кодекса (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах). Процессуальное руководство по делу осуществляет Одесская областная прокуратура.

Напомним также, что недавно БЭБ разоблачило на неуплате 40 миллионов гривен налогов компанию-партнера платформы пассажирских перевозок Uber в Украине. Схему реализовывали директор фирмы, ее сообщник и главный бухгалтер.